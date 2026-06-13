كأس العالم - لوبيتيجي: لدي فرصة تاريخية مع قطر.. وهذا سر النظارات

وصف الإسباني جوليان لوبيتيجي قياجة منتخب قطر في كأس العالم 2026 بالفرصة التاريخية.

ويلعب منتخب قطر سويسرا مساء السبت ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وقال جولين لوبيتيجي مدرب قطر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي فرصة تاريخية للمشاركة مع قطر في كأس العالم. هذا تحد كبير بالنسبة لنا، وهدفنا هو تحقيق حلم هذا الجيل الذي صنع تأهله بنفسه. نحن نعرف أننا في كأس العالم، ونريد أن نعيش هذه التجربة بكل تفاصيلها، كما نعرف المنتخبات التي سنواجهها".

وأضاف "سويسرا فريق قوي ليس فقط من الناحية البدنية، بل من الناحية الفنية أيضا. يضم لاعبين مميزين في دوريات أوروبية كبرى، ويتمتع بقدر كبير من التجانس. كما يملك خطا دفاعيا قويا ولم يستقبل سوى هدفين في التصفيات، ويمكنه الذهاب إلى مراحل متقدمة. لكن يجب أن نركز على أنفسنا وما علينا القيام به، وأن ننافس من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة مع احترام جميع المنافسين".

وتابع "الجميع يتحدث عن أنهم الفريق الأوفر حظا للفوز، لكننا نركز على أنفسنا ونعمل على تطوير مستوانا".

وواصل "الكرات الثابتة أصبحت عاملا مهما يحدث فارقا كبيرا في كرة القدم، والمباريات التي تابعناها لمنتخب سويسرا تؤكد ضرورة الحذر منها، بل ومحاولة استغلالها لصالحنا والتسجيل من خلالها".

وأكمل "تعادل كندا مع البوسنة والهرسك لا يفرق كثيرا بالنسبة لي، علينا التركيز على مباراتنا أمام سويسرا ومحاولة الخروج بأفضل نتيجة".

وأجاب "إقالتي من إسبانيا قبل كأس العالم 2018؟ أنا لا أفكر في الماضي، بل أفكر فقط في الحاضر وبناء المستقبل. أشعر بالفخر بكل تجاربي، سواء الجيدة أو غير الجيدة، لأنها تمنحك القوة وتعلمك كيفية التعامل مع التحديات. هذا الأمر يتعلق بتاريخي الشخصي، وأنا لست هنا للحديث عن ذلك، بل للحديث عن حلم قطر في كأس العالم. علينا إثبات أحقيتنا في تحقيق نتائج إيجابية، فنحن لم نتواجد هنا كهدية".

وقرر الاتحاد الإسباني إقالة لوبيتيجي من تدريبه قبل 3 أيام من مباراتهم الأولى في كأس العالم 2018 ليذهب لتدريب ريال مدريد ويحرم من المشاركة في الحدث العالمي. (طالع التفاصيل)

وواصل لوبيتيجي حديثه وأجاب "إيقاف اللعب لمدة 3 دقائق؟ التوقف سيمنحني فرصة للقيام بمنح بعض التعليمات والساتيفادة من هذا الوقت ببعض الأمور الحططية، ويمكن للمدرب أن يستخدم هذا الوقت في إحداث بعض التغييرات بطريقة اللعب".

وعن سر استخدامه للنظارات مؤخرا أوضح "أستخدم النظارات مؤخرا ليس لغرض معين، ولكن فقط لحماية عيني بعد بلوغي الـ60 عاما. (مازحا): سأهديا لك إذا كانت تعجبك".

وأتم تصريحاته "إيقاف اللعب لمدة 3 دقائق؟ هذا التوقف سيمنحني فرصة لتقديم بعض التعليمات والاستفادة من هذا الوقت في بعض الأمور الخططية، كما يمكن للمدرب استغلاله لإجراء بعض التغييرات في طريقة اللعب".

وفي المجموعة ذاتها خطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.(طالع التفاصيل)

وتستضيف كندا وأمريكا والمكسيك البطولة.