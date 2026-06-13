كأس العالم - مؤتمر فينيسيوس: المغرب قادر على مفاجأة الجميع.. ونيمار مثلي الأعلى

وصف فينيسوس جونيور لاعب منتخب البرازيل أن الأيام التي يقضيها مع السامبا هي الأفضل في حياته، ورفض الحديث عن تجديد عقده مع ريال مدريد.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة المغرب في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وقال فيني في المؤتمر الصحفي: "شرف عظيم ومميز أن أمثل عائلتي وبلدي في كأس العالم، لطالما حلمت بالمشاركة. بعد كل هذا الوقت والجهد والتدريب، أريد فقط اغتنام هذه الفرصة وإثبات للجميع أننا قادرون على الفوز باللقب".

وأضاف "تجديد عقدي مع ريال مدريد؟ أنا مع المنتخب البرازيل. سأتحدث عن كل ما يتعلق بريال مدريد بعد كأس العالم. تركيزي منصبّ فقط على بلدي واللاعبين معي، وعلى تقديم أداء مميز في البطولة".

وأكمل "لا شك أن المغرب قادر على مفاجأة العالم في كأس العالم، كما فعل في النسخة الماضية. لديهم براهيم دياز زميلي في ريال مدريد وحكيمي الفائز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، ولديهم لاعبون آخرون مهمون جدا في عالم كرة القدم. تطوروا كثيرا وستكون مباراة رائعة".

وتابع "الأيام التي أقضيها مع المنتخب الوطني هي الأفضل في حياتي. أنا هنا مع أفضل الناس، لعبت منذ صغري مثل باكيتا وبرونو جيماريش. لطالما كان اللاعبون أصدقائي، وأشعر بفرحة تمثيل بلديـ لا شيء يضاهي ذلك".

وواصل "أتمنى عودة نيمار قريبًا. إنه مثلي الأعلى. كل الحركات التي تعلمتها منه. كل ما فعلته في الملعب كان محاولة مني لتقليده. عودته مهمة، بل مميزة. أسدى لي النصائح".

وأتم " متشوقون لتمثيل البرازيل والمشاركة في كأس عالم آخر. الفرحة تغمرنا، وأتمنى أن تتجلى غدًا هنا في نيويورك".

وستكون تلك المواجهة الثانية بين البرازيل والمغرب في كأس العالم بعد نسخة 1998 والتي فاز فيها السامبا بنتيجة 3-0 آنذاك.

ويتواجد منتخب المغرب والبرازيل رفقة هايتي واسكتلندا.