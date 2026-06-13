كأس العالم – إسماعيل كوني رجل مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك

حصل إسماعيل كوني لاعب منتخب كندا على جائزة رجل المباراة ضد البوسنة والهرسك.

وخطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وشارك لاعب الوسط الإيفواري الأصل في المباراة كاملة.

ويلعب كوني في ساسولو الإيطالي قادما مارسيليا في شتاء الماضي مقابل 10 ملايين يورو.

أرقام كوني في المباراة:

لم يسجل أو يصنع.

تمريرات صحيحة: 51 من 61 بنسبة 84%.

تمريرات في نصف ملعب الخصم: 29 من 37 بنسبة 78%.

تمريرات في نصف ملعب فريقه 22 من 24 بنسبة 92%.

تسديدات: 1 وتم منعها من دفاع كندا.

لمس الكرة: 81 لمسة.

خسر الكرة: 19 مرة.

قطع الكرة: مرة واحدة.

اعتراض الكرة: مرتان.

الثنائيات الأرضية: 3 من 10.

الثنائيات الهوائية: 1 من 6.

تمت مراوغته مرتين.

وحصل منتخب كندا على أول نقطة خلال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لكندا، إذ لعب في نسخة 86، و22، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2026.

وخسر منتخب كندا 6 مباريات في نسخة 86 و22 وبالتالي لم يحصل على أي نطقة، والآن في المباراة السابعة له تاريخيا حصد أول نقطة له، ليكون قد حصل على نقطة واحدة من 21 نقطة ممكنة.

ويتواجد منتخب كندا والبوسنة رفقة قطر وسويسرا.