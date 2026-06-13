كأس العالم - موعد مؤتمر حسام حسن للحديث عن مواجهة بلجيكا

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة بلجيكا المرتقبة.

ويستهل منتخب مصر مشواره بكأس العالم بمواجهة بلجيكا في العاشرة مساء يوم الاثنين.

ويعقد حسام حسن مؤتمرا صحفيا في تمام الثالثة والنصف عصر الأحد، بتوقيت سياتل في أمريكا، الواحدة والنصف صباح الاثنين، للحديث عن مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ويؤدي منتخب مصر مرانه الختامي في تمام العاشرة صباح الأحد، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويُجري ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني، لقاءات مع وسائل الإعلام، في المران الختامي استعدادًا لمواجهة بلجيكا، المقررة إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وتقرر أن يجري اللقاءات كل من: محمود حسن "تريزيجيه" ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وفقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف فيفا عن طاقم الحكام بقيادة البرازيلي رامون أباتي.

وجاء الطاقم كالتالي:

حكم ساحة: رامون أباتي من البرازيل

مساعد 1: دانيلو مانيس من البرازيل

مساعد 2: رافائيل ألفيس من البرازيل

حكم رابع: كيفن أورتيجا من بيرو

حكم مساعد احتياطي: ميجيل أوروي من بيرو

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.