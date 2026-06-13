كأس العالم - مارش: سيطرنا وفرضنا إيقاعنا على البوسنة

يرى جيسي مارش مدرب منتخب كندا أن فريقه سيطر على زمام مباراة البوسنة والهرسك.

وخطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال مارش لـ بي إن سبورتس: "شعرنا أننا سيطرنا على زمام المباراة، بدأنا نفرض إيقاعنا، التغييرات التي أجريناها صنعت الفارق".

وأضاف "قلت للاعبين أن منتخب البوسنة أصبح في متناول أيدينا والآن حان الوقت للضغط بقوة وحسم الأمور".

وواصل "أشعر بخيبة أمل من الشوط الأول، لم نلعب بالشراسة المطلوبة، تحدثنا عن ذلك بعد نهاية الشوط، الأمور كانت مختلفة في الشوط الثاني".

وأتم "علينا أن نتأكد من أننا تعلمنا من هذه المباراة، سنواصل المضي قدما والضغط بقوة".

وحصل منتخب كندا على أول نقطة خلال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لكندا، إذ لعب في نسخة 86، و22، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2026.

وخسر منتخب كندا 6 مباريات في نسخة 86 و22 وبالتالي لم يحصل على أي نطقة، والآن في المباراة السابعة له تاريخيا حصد أول نقطة له، ليكون قد حصل على نقطة واحدة من 21 نقطة ممكنة.

ويتواجد منتخب كندا والبوسنة رفقة قطر وسويسرا.