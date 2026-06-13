كأس العالم - مهاجم البوسنة: توقيت مباراة كندا صعب بسبب درجة الحرارة

اشتكى جوفو لوكيتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك من توقيت مباراة كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وخطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال لوكيتش عبر بي إن سبورتس: "فخور بتسجيل الهدف الأول لي في مسيرتي مع البوسنة والهرسك".

وأضاف "المباراة كانت صعبة بسبب توقيتها، علينا أن نتأقلم على درجات الحرارة المرتفعة".

وأتم "يجب أن نلعب كل مباراة بقوة وتركيز".

وحصل منتخب كندا على أول نقطة خلال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لكندا، إذ لعب في نسخة 86، و22، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2026.

وخسر منتخب كندا 6 مباريات في نسخة 86 و22 وبالتالي لم يحصل على أي نطقة، والآن في المباراة السابعة له تاريخيا حصد أول نقطة له، ليكون قد حصل على نقطة واحدة من 21 نقطة ممكنة.

ويتواجد منتخب كندا والبوسنة رفقة قطر وسويسرا.