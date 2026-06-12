كأس العالم - فيفا يرد على ضعف الحضور الجماهيري لمباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ضعف الحضور الجماهيري في مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك.

وانتصر منتخب كوريا الجنوبية على التشيك بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب أكرون في جوادالاخارا بالمكسيك.

وانتشرت بعض اللقطات التي تشير لضعف الحضور الجماهيري في المدرجات.

وجاء بيان فيفا:

"تعكس إحصائيات الحضور الرسمية عدد التذاكر الممسوحة ضوئيًا وعدد المشجعين الموجودين داخل الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة. يعمل فيفا بتعاون وثيق مع إدارات الملاعب وفرق بيع التذاكر لضمان استناد جميع الأرقام المنشورة إلى بيانات تشغيلية موثقة.

يُرجى ملاحظة أنه خلال مباراة الليلة الماضية في جوادالاخارا، شوهد عدد من المشجعين حاملي التذاكر واقفين في الممرات بدلًا من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال المباراة".

Official attendance figures reflect the number of tickets scanned and spectators present within the stadium footprint, rather than visual assessments of seating occupancy at any given moment during the match. FIFA works closely with stadium authorities and ticketing teams to… pic.twitter.com/UIJ0y9xTFp — FIFA Media (@fifamedia) June 12, 2026

وحضر 44,985 مشجع في مدرجات ملعب أكرون من أصل 45,664 وهو ما يعني أن 700 مقعد فقط كان شاغرا.

وسبق أن صرح جياني إنفانتينو رئيس فيفا خلال مؤتمر انطلاق البطولة عن أسعار التذاكر قال: "الطلب على التذاكر في هذه النسخة غير مسبوق، ويتجاوز أي نسخة سابقة بعشرة أضعاف".

وواصل "هناك منصات بيع غير رسمية تعمل خارج الإطار القانوني وتعيد بيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، وعلينا التعامل مع العادات والتقاليد المحلية، وسعر 60 دولارا يُعد الأدنى بين الفعاليات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، خاصة في مباريات الأدوار الإقصائية".

وأتم "من أصل 800 ألف عميل اشتروا تذاكر في ولاية كاليفورنيا، تلقينا ثلاث شكاوى رسمية فقط".