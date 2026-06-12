كأس العالم - مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب إزالة النجوم وتغيير لون الأرقام

أوضح مصدر من منتخب مصر سبب إزالة النجوم الـ 7 من على قميص المنتخب قبل كأس العالم 2026، وتغيير لون الأرقام من الذهبي إلى الأبيض.

وأجرى منتخب مصر جلسة التصوير الرسمية التابعة لـ فيفا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وظهر منتخب مصر بدون نجوم أمم إفريقيا الـ 7، ومع تغيير لون الأرقام من الذهبي التي ظهر مؤخرا إلى الأبيض.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "فيفا أبلغ الاتحاد المصري بإزالة النجوم من على القمصان التي لا تخص كأس العالم، النجوم الموجودة على القمصان ستكون لأبطال كأس العالم فقط".

وتظهر دول البرازيل والأرجنتين وألمانيا وأوروجواي وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا فقط وعلى قمصانها نجوم تدل على عدد ألقاب كأس العالم.

ولن أي منتخب آخر وعلى قميصه نجوما تدل على فوزه بلقب قاري من أمم إفريقيا أو كأس آسيا أو كوبا أمريكا على سبيل المثال.

وأضاف المصدر "تغيير لون الأرقام على قميص المنتخب؟ من ضمن التعليمات تغيير اللون من الذهبي إلى الأبيض ليكون واضحا للجميع".

ويستعد منتخب مصر يوم الإثنين المقبل لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.