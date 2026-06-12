انتهت كأس العالم - كندا (1)-(1) البوسنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كندا ضد البوسنة والهرسك في افتتاح المجموعة الثانية لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا قطر وسويسرا رفقة البوسنة وكندا في المجموعة.

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انتهت

ق 79: جووووووول كايل لارين بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 53: إنقاذ مذهل من سعيد كولاسيناك لاعب البوسنة عقب تسديدة من تاني أولواسي مهاجم كندا بعد إبعاده للكرة في طريقها للشباك ثم ارتطمت في العارضة وتذهب بعيدا عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 21: جوووووووول جوفو لوكيتش من رأسية.

ق 17: تسديدة خطيرة للغاية من أليستير جونستون من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نيكولا فاسيلي حارس مرمى البوسنة.

ق 3: تسديدة صاروخية من عمار ميميتش من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل