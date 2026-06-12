كأس العالم - مدير منتخب بلجيكا السابق لـ في الجول: منتخب مصر قوي ويملك جودة عالية

كشف فرانك فيركواتيرين المدير الرياضي السابق لمنتخب بلجيكا، أن مواجهة مصر وبلجيكا تُعد من أبرز مباريات دور المجموعات، نظرا لقيمة المنتخبين وأهميتها على صراع الصدارة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة الإثنين المقبل.

وقال فرانك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إن المباراة مهمة ومثيرة، لأنها تجمع بين المرشحين الأبرز في المجموعة".

وواصل "ترتيب المجموعة سيكون له تأثير كبير على مسار البطولة والمنافسين في الأدوار التالية".

وأردف "قد تكون بلجيكا المرشح الأوفر حظا على الورق، لكن هذا الأمر يجب أن يُثبت داخل أرض الملعب فقط، لذلك كل الاحتمالات تبقى مفتوحة".

وكشف "لا يمكن لأي فريق أن يعتمد على الأفراد فقط، فالعمل الجماعي هو الأساس في تحقيق الفوز".

وعن منتخب مصر قال: "بالنظر إلى الخبرة والنتائج، فإن المنتخب المصري فريق قوي ويمتلك جودة عالية، وقادر على المنافسة بقوة".

وأتم "النتائج السابقة ليست حاسمة على الإطلاق، ما سيصنع الفارق هو الجودة الفردية والجماعية في يوم المباراة، إلى جانب لمسة صغيرة من الحظ".

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا 15 يونيو في تمام العاشرة مساء.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.