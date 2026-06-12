كأس العالم - ليكيب: قراصنة إيرانيون يخترقون مسيرة تابعة لـ FBI.. ومكافأة ضخمة للإبلاغ عنهم

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 21:39

كتب : FilGoal

طائرة مسيرة إيران

زعمت مجموعة قراصنة من إيران اختراق طائرة مسيرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وهددوا بتعطيل بطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقالت المجموعة التي تدُعى "حنظلة" في بيان "من الأفضل لكم تشديد الإجراءات الأمنية في كأس العالم؛ فنحن لا نكنّ وداً لبعض هذه الفرق. تذكروا: طائرات FPV بدون طيار منتشرة في كل مكان؛ لا تدري متى قد تجد إحداها نفسها على متن حافلة فريقكم".

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وتتيح الطائرة المسيرة المزودة بتقنية منظور الشخص الأول في التعرف على الوجوه وقراءة لوحات السيارات ويتم استخدامها في مكافحة الأرهاب.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يمنع تحليق الطائرات المسيرة فوق الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2026.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.

يذكر أن التوتر السياسي بين إيران وأمريكا لا زال مستمرا إذا عادت الحرب والضربات الصاروخية من جديد.

ويتواجد منتخب إيران في كأس العالم في المجموعة السابعة تضم إيران وبلجيكا ومصر.

ويتواجد "تيم ملي" في المكسيك حاليا لخوض الفترة التحضيرية، ويسافر فقط لأمريكا يوم المباراة لخوض اللقاء ثم يعود للمكسيك عقب نهايتها مباشرة.

ويستهل منتخب إيران مشواره في البطولة بلقاء نيوزيلندا في الرابعة فجرا من يوم الثلاثاء 16 يونيو.

إيران أمريكا طائرة مسيرة
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