تشكيل كأس العالم – جوناثان ديفيد في هجوم كندا.. ودجيكو على مقاعد بدلاء البوسنة

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - البوسنة والهرسك

أعلن جيسي مارش مدرب منتخب كندا تشكيل فريقه الأساسي ضد البوسنة والهرسك في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في كندا البلد المستضيف.

وأقيمت أول مباراة في افتتاح البطولة في المكسيك أمس الخميس خلال مباراة الفريق ضد جنوب إفريقيا.

ويتواجد جوناثان ديفيد وتاني أولواسي كثنائي هجومي لكندا في مواجهة البوسنة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ماكسيم كريبو

الدفاع: أليستير جونستون – لوك دي فوجيروليس – ديريك كورنيليوس – ريتشي لاريا

الوسط: تاجون بيوكانون - إسماعيل كوني – ستيفين يوستاكيو – ليام ميلار

الهجوم: تاني أولواسي – جوناثان ديفيد

وعلى الجانب الآخر، أعلن سيرجي بارباريز مدرب البوسنة والهرسك تشكيل الفريق.

ويجلس إدين دجيكو المهاجم المخضرم على مقاعد البدلاء.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: نيكولا فاسيلي

الدفاع: أمار ديديتش – نيكولا كاتيتش – طارق موهاريموفيتش – سعيد كولاسيناك

الوسط: إسمير بايراكتاريفيتش – إيفان باشيتش – بنجامين تاهيروفيتش – أمار ميميتش

الهجوم: إرميدين ديميروفيتش – جوفو لوكيتش

كأس العالم كندا البوسنة والهرسك
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