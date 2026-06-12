ديمبيلي: أتمنى تولي زيدان تدريب فرنسا.. وقراري صائب بالانتقال إلى سان جيرمان

عبر عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان عن أمنيته بتولي زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا.

وقال اللاعب الفرنسي لصحيفة ماركا: "أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالرحيل عن برشلونة، كان الوقت قد حان للمغادرة، رغم أنني كنت مرتبطا جدا ببرشلونة، النادي الذي شجعته منذ صغري، إلا أنه كان من المهم بالنسبة لي الانتقال إلى باريس سان جيرمان".

وأضاف "انتقادات كثيرة لـ كيليان مبابي؟ مبابي لاعب مذهل ومن طراز رفيع وشخص رائع خارج الملعب أيضا، لا ينبغي للناس أن يكونوا بهذه القسوة تجاهه، يوجهون له الانتقادات مهما فعل، هذا مبالغ فيه للغاية".

وأتم "زيدان أسطورة وهو مرجع للجميع، آمل أن يصبح يوما ما المدرب الجديد لمنتخب فرنسا، توج بـ 3 ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا، يمكنه أن يقدم عملا مذهلا مع فرنسا".

البالغ من العمر 29 عامًا خاض 40 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم، سجَّل خلالها 20 هدفًا وقدَّم 11 تمريرة حاسمة.

وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويحمل ديمبيلي لقب أفضل لاعب في العالم، بعد تتويجه خلال الموسم الماضي بجائزتي بالون دور وذا بيست عقب المستويات المميزة التي قدَّمها بقميص باريس سان جيرمان.

وارتدى عثمان قمصان رين الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

كما تُوِّج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018.