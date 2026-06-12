وليد خليل والشريعي.. أبرز المتبرعين لـ الإسماعيلي للمساعدة في حل الأزمة المالية

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

تبرع وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة وأيمن الشريعي رئيس إنبي لنادي الإسماعيلي للمساعدة في حل الأزمة المالية للنادي.

وهبط الإسماعيلي لدوري المحترفين بعد احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ودشن نادي الإسماعيلي حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وفك أزمة القيد.

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وتمكن النادي في ثالث الأيام من الوصول لـ 725 ألف جنيه.

وجاء أبرز أسماء المتبرعين في ثالث الأيام

وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة 100 ألف جنيه

أيمن الشريعي رئيس إنبي 10 آلاف جنيه

أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي السابق 5 آلاف جنيه

أحمد عبد العزيز "مودي" لاعب الإسماعيلي السابق 20 ألف جنيه

وسبق أن ظهر اسم أحمد السيد علي (أحمد حجازي) لاعب الفريق وقائد منتخب مصر السابق.

وتبرع حجازي بـ 200 ألف جنيه لمساعدة نادي الإسماعيلي.

وكانت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قد تقدمت باستقالتها بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين وعقب جلسة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الذي رفض بدوره الاستقالة.

الإسماعيلي تبرعات الإسماعيلي
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