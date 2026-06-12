انتصار سباليتي مقابل 850 ألف يورو.. يوفنتوس يعلن رحيل مديره وتعيين كارنيفالي

أعلن نادي يوفنتوس رحيل دامين كومولي مديره العام وتعيين جيوفاني كارنيفالي رئيس ساسولو السابق.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن كومولي حصل على 850 ألف يورو لإنهاء التعاقد بالتراضي.

وكانت التقارير الإخبارية قد أوضحت في وقت سابق أن هناك خلافات كثيرة بين لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس وكومولي بسبب أهداف النادي في فترات الانتقالات.

واجتمع سباليتي من قبل مع جون إلكان مالك البيانكونيري لعرض شروطه وعدم اتفاقه مع كومولي على طريقة عمله ورؤيته للاعبين الذين يريد ضمهم.

ومن الواضح أن المدرب الإيطالي هو من انتصر في النهاية وتمت التضحية بكومولي.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السادس المؤهل إلى الدور الأوروبي برصيد 69 نقطة من 19 انتصار، و12 تعادل، و7 هزائم.