وكيل صلاح يرد على تقارير الانتقال للدوري التركي

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح على التقارير التي أشارت إلى احتمالية انتقاله للدوري التركي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وسبق أن صرّح مسؤول في فنربخشة بأن صلاح يرغب بخوض تجربة جديدة في تركيا.

وكتب رامي عباس عبر حسابه على منصة "أكس": "محمد بخير تمامًا، ولا هو ولا أنا نفضل مناقشة الخطط المستقبلية الحساسة مع أشخاص غير معنيين بها".

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وأضاف "كلانا حريص جدًا على خصوصية هذه الأمور. نعم، قد يسأل الناس وقد يحصلون على رد مهذب معتاد، وهذا كل ما في الأمر".

وانتهت رحلة صلاح مع ليفربول بعد 9 سنوات ذهبية ليصبح لاعبا حرا.

وارتبط اسم صلاح من قبل بالانتقال لصفوف فنربخشة التركي وكذلك يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لقناة "aspor" التركية فإن إرتان تورونوجولاري ممثل فنربخشة عقد اجتماعين مع وكيل محمد صلاح.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يتوقع راتبا قدره 20 مليون يورو ويريد مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر ومواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصرفي المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

رامي عباس وكيل صلاح محمد صلاح
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