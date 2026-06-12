خبر في الجول - اهتمام من الأهلي وبيراميدز بضم أسامة فيصل.. والبنك ينتظر الأعلى سعرًا

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 15:50

كتب : حامد وجدي

مران منتخب مصر - أسامة فيصل

يسعى ناديا الأهلي وبيراميدز لضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الناديان مهتمان بضم اللاعب لدعم مركز المهاجم.

وينتظر البنك الأهلي العرض الأعلى سعرًا من أجل الموافقة على بيع اللاعب، حسبما علم FilGoal.com

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فيصل البالغ من العمر 25 عاما، ينتهي تعاقده مع البنك الأهلي في صيف 2027.

وخاض أسامة فيصل 32 مباراة خلال الموسم الماضي، في كافة البطولات.

وسجل فيصل 10 أهداف في بطولة الدوري، بالإضافة للمساهمة في 4 أهداف.

ويسعى الأهلي لدعم خط الهجوم، خاصة بعد عدم الاستقرار على شراء عقد اللاعب مروان عثمان وعودته لنادي سيراميكا بعد نهاية فترة الإعارة، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على يليسن كامويش، ومحمد شريف بصفة أساسية.

كما يسعى بيراميدز لتعويض رحيل الكونغولي فيستون ماييلي بعد نهاية عقده.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بمجموعة الهبوط برصيد 48 نقطة.

الأهلي بيراميدز أسامة فيصل
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