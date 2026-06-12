فابريزيو رومانو: بعد إتمام الاتفاق مع برناردو سيلفا.. رودري لم يعد أولوية في ريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، عن خروج رودري من حسابات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه على إكس " بعد إتمام الاتفاق مع برناردو سيلفا، لم يعد رودري أولوية لريال مدريد هذا الصيف."

وأكمل الصحفي في سكاي سبورتس "الأمر متروك للاعب إما توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي أو يبقى مطروحا للانضمام للفريق مجانا في صيف 2027."

وينتهي تعاقد رودري مع مانشستر سيتي في صيف 2027.

وأتم نادي ريال مدريد اتفاقه مع برناردو سيلفا للانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير عن ضغط جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، من أجل إتمام صفقة برناردو سيلفا، معتبرا اللاعب أولوية قصوى ضمن خططه المستقبلية.

وخاض برناردو مع مانشستر سيتي 460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.

ورد رودري على انضمامه لريال مدريد "الاتفاق مع إنريكي ريكيلمي للانتقال لريال مدريد؟ أحاول الابتعاد قليلا عن الشائعات. أحاول التركيز على ما عليّ فعله الآن. أتفهم أن هذا جزء من اللعبة وما نفعله".

وأضاف "تركيزي منصب على كأس العالم. ما زلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي، وأعتقد أننا قدمنا ​​موسما جيدا. هذا هو وضعي الآن".

وعانى رودري من الإصابات العضلية هذا الموسم مع سيتي واكتفى بخوض 33 مباراة فقط وتحقيق لقبي كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية.

ويستعد رودري للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية، وأوروجواي، وكاب فيردي.

ويشارك رودري في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذ ودع 2022 على يد المغرب بركلات الترجيح.