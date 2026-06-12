مدرب التشيك: الفريق الأفضل فاز.. ولم ننجح في احتواء قوة كوريا الجنوبية

أقر ميروسلاف كوبك مدرب منتخب التشيك، بأفضلية كوريا الجنوبية عقب الخسارة أمامهم، مؤكدا أن النتيجة عكست ما حدث داخل الملعب.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارا مثيرا بهدفين مقابل هدف أمام التشيك في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقال كوبك في المؤتمر الصحفي: "الفريق الأفضل هو من فاز".

وواصل "الخصم كان سريعًا، ولم ننجح في احتواء نقاط قوة كوريا الجنوبية، استراتيجيتنا نجحت جزئيا، لكنها لم تكن مثالية".

وأردف "لم نتمكن من تجنب الأخطاء، وكان بإمكاننا اللعب بكفاءة أكبر".

وكشف "اللاعبون بذلوا كل ما لديهم ويستحقون الدعم، لكن كان هناك فارق فني بين الفريقين".

وعن قوة كوريا الجنوبية قال: "الخصم دافع بشكل جيد، كما فقد لاعبونا الكرة في بعض اللحظات، كنا بحاجة إلى مزيد من الإبداع في آخر 30 مترًا".

وواصل "تحركات سون بالعودة للخلف لاستلام الكرة كانت جيدة، حاولنا تعزيز دفاعنا باستمرار، لكنه لاعب مميز، ومن المستحيل إيقافه طوال الوقت".

وعن الظروف المحيطة بالمباراة قال: "البيئة والظروف لم تكن مثالية، لكن علينا تقبل ذلك، سنحلل نقاط ضعفنا ونستعد للمباريات المقبلة رغم صعوبة المنافسين".

وأتم "الحاجة إلى الفوز ستكون دافعنا الأساسي، من المؤسف أننا لم نحصد نقاطا، لكن يجب أن نواصل التقدم".

حقق منتخب كوريا الجنوبية أول فوز في كأس العالم 2026 بالتفوق على التشيك بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات البطولة على ملعب أكرون في المكسيك.

تقدم التشيك بهدف لاديسلاف كريتشي، فيما تعادل هوانج إن بوم لكوريا ثم خطف هيون جيو أوه الفوز للشمشون الكوري.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الخامس على منتخب أوروبي في كأس العالم.

وجاءت 4 من 8 انتصارات لكوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعدما تأخروا في النتيجة.

ولأول مرة ينتصر الشمشون في لقائه الافتتاحي بكأس العالم منذ 2010 عندما فازوا على اليونان بنتيجة 2-0.

فيما خسر منتخب التشيك فرصة تحقيق الانتصار بعد غياب دام 20 عاما فلم يكفي هدف كريتشي لتحقيق الفوز.

وأدار أمين عمر اللقاء ضمن طاقم تحكيم مصري وأشهر بطاقة صفراء وحيدة، فيما ألغى محمود أبو الرجال هدفا للتشيك بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور، كما عاونهم أحمد حسام طه كحكم مساعد.

وارتقى منتخب كوريا الجنوبية لقمة المجموعة الأولى رفقة المكسيك برصيد 3 نقط لكل منهما قبل اللقاء المرتقب بينهما، بعدما انتصر التري بنتيجة 2-0 على الأولاد.

فيما ظل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا بدون رصيد بعد أول مباراة.

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