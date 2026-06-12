مدرب كوريا الجنوبية: لا استسلام حتى النهاية.. وسنواجه ضغط أصحاب الأرض بطريقتنا

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 14:28

كتب : FilGoal

هونج ميونج بو - مدرب كوريا الجنوبية

كشف هونج ميونج بو مدرب منتخب كوريا الجنوبية، أن فريقه يخوض مبارياته بعقلية واحدة قائمة على القتال حتى اللحظة الأخيرة واللعب بروح الفريق، مشددًا على جاهزية لاعبيه لمواجهة الضغوط المنتظرة في اللقاء المقبل.

وحقق كوريا الجنوبية انتصارا مثيرا أمام التشيك بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026.

وقال هونج ميونج في المؤتمر الصحفي: "وجهت للاعبين رسالتين واضحتين قبل المباراة، عدم الاستسلام حتى النهاية، والاتحاد واللعب بروح الفريق الواحد".

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وواصل "سواء كنا داخل أرض الملعب أو خارجه، علينا دائمًا أن نتصرف كفريق واحد".

وأردف "سون هو أفضل لاعبينا وقائد متزن للغاية، نعتقد أنه بذل قصارى جهده، لكن عليه تحسين استغلال الفرص".

وعن جاهزية هيون جيو قال: "هيون جيو كان أحد الخيارات التي أعددنا لها مسبقا، لكنه لم يكن في كامل جاهزيته البدنية منذ البداية".

وواصل "لقد بذل مجهودا كبيرا من أجل استعادة مستواه سريعا، وأعتقد أنه قدم أداءً جيدا جدا في مباراة اليوم".

وعن المكسيك قال: "قبل مباراة اليوم شاهدنا مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا، وكان اللاعبون يشجعون أصحاب الأرض أثناء متابعتهم للمباراة".

وأتم "سنواجه ضغطًا كبيرًا بالتأكيد من أصحاب الأرض في المباراة المقبلة، لكننا سنلعب بطريقتنا التي اعتدنا عليها".

حقق منتخب كوريا الجنوبية أول فوز في كأس العالم 2026 بالتفوق على التشيك بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات البطولة على ملعب أكرون في المكسيك.

تقدم التشيك بهدف لاديسلاف كريتشي، فيما تعادل هوانج إن بوم لكوريا ثم خطف هيون جيو أوه الفوز للشمشون الكوري.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الخامس على منتخب أوروبي في كأس العالم.

وجاءت 4 من 8 انتصارات لكوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعدما تأخروا في النتيجة.

ولأول مرة ينتصر الشمشون في لقائه الافتتاحي بكأس العالم منذ 2010 عندما فازوا على اليونان بنتيجة 2-0.

فيما خسر منتخب التشيك فرصة تحقيق الانتصار بعد غياب دام 20 عاما فلم يكفي هدف كريتشي لتحقيق الفوز.

وأدار أمين عمر اللقاء ضمن طاقم تحكيم مصري وأشهر بطاقة صفراء وحيدة، فيما ألغى محمود أبو الرجال هدفا للتشيك بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور، كما عاونهم أحمد حسام طه كحكم مساعد.

وارتقى منتخب كوريا الجنوبية لقمة المجموعة الأولى رفقة المكسيك برصيد 3 نقط لكل منهما قبل اللقاء المرتقب بينهما، بعدما انتصر التري بنتيجة 2-0 على الأولاد.

فيما ظل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا بدون رصيد بعد أول مباراة.

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