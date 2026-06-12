الاتحاد المغربي يكشف تفاصيل إصابة الزلزولي ونايف أكرد.. وسبب ضم سباعي وسعدان

كشف الاتحاد المغربي عن تفاصيل إصابة ثنائي المنتخب نايف أكرد، وعبد الصمد الزلزولي.

وقرر منتخب المغرب استبعاد الزلزولي وأكرد من القائمة النهائية كأس العالم، قبل ساعات من انطلاق المونديال.

وذكرت الجامعة الملكية في المغربية في بيان لها: "بعد خضوع اللاعب عبد الصمد الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة، تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، وهي إصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة، ما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026."

وأضافت "شهدت الحالة الصحية لنايف أكرد تحسنا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له. ورغم التطور الإيجابي المسجل فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة جاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل الظروف."

وتابع البيان "حرصا على ضمان الجاهزية الكاملة للمجموعة منذ انطلاق المنافسات، قرر محمد وهبي، توجيه الدعوة إلى اللاعبين أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا."

وأتم بيان الجامعة المغربية "أمين سباعي ومروان سعدان كانا قد شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني ضمن القائمة الاحتياطية، وأظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال تلك المرحلة."

وسجل منتخب المغرب بدلا منهما: المدافع مروان سعدان (الفتح السعودي)، والمهاجم أمين السباعي (أنجيه الفرنسي)، بعد من الزلزولي ونايف أكرد مع ارتداء أرقام القمصان المخصصة لهما في القائمة.

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي)

الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) - أنس صلاح الدين (أيندهوفن) - يوسف بلعمري (الأهلي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - زكريا الواحدي (جينك البلجيكي) - شادي رياض (كريستال بالاس) - مروان سعدان (الفتح السعودي).- عيسى ديوب (فولام) - رضوان هلهال (ميشيلين البلجيكي)

الوسط: سفيان مرابط (ريال بيتيس) - نائل العيناوي (روما) - أيوب بوعدي (ليل الفرنسي) - سمير المرابط (ستراسبورج) - بلال الخنوس (شتوتجارت) - عز الدين أوناحي (جيرونا) - إسماعيل صيباري (أيندهوفن)

الهجوم: شمس الدين طالبي (سندرلاند) - سفيان رحيمي (العين) - أمين السباعي (أنجيه الفرنسي) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - إبراهيم دياز (ريال مدريد) - جاسم ياسين (ستراسبورج) - أيوب الميموني (أينتراخت فرانكفورت)

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.