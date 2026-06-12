جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الافتتاحية

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 12:00

كتب : FilGoal

خوليان كينينونيس - المكسيك

انتهت مباريات الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى بكأس العالم 2026.

ونجح منتخب المكسيك في الفوز بمباراة الافتتاح أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

كما نجح منتخب كوريا الجنوبية في الفوز فجرًا أمام منتخب التشيك بهدفين لهدف.

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وبالتالي أصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي:

1 - المكسيك 3 نقاط - سجل 2.. استقبل 0.. فارق +2

2 - كوريا الجنوبية 3 نقاط - سجل 2 .. استقبل 1.. فارق +1

3- التشيك 0 نقاط - سجل 1 .. استقبل 2.. فارق -1

4 - جنوب إفريقيا 0 نقاط - سجل 0.. استقبل 2.. فارق -2

ويلتقي في الجولة الثانية المنتخب المكسيكي أمام كوريا الجنوبية في صراع صدارة المجموعة.

وتقام المباراة يوم الجمعة 19 يونيو، الساعة 4 فجرًا.

كما يصطدم منتخب جنوب إفريقيا بنظيره التشيكي الساعة 7 مساء يوم الخميس المقبل 18 يونيو.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

كأس العالم جدول ترتيب المجموعة الأولى
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