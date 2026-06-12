مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو - كندا والولايات المتحدة يلعبان مساءً وفجرًا
الجمعة، 12 يونيو 2026 - 11:17
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.
ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الماضي حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويلتقي منتخب كندا أمام البوسنة والهرسك، فيما يصطدم منتخب أمريكا أمام باراجواي الرابعة فجر السبت.
ويمكنك الاطلاع على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 من خلال الضغط هنا
مباريات اليوم
كندا × البوسنة والهرسك الساعة 10 مساءً.. عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD
أمريكا × باراجواي.. الساعة 4 فجر السبت.. عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD
وافتتح كأس العالم مساء الخميس، حيث حقق منتخب المكسيك الفوز أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.
كما فاز منتخب كوريا الجنوبية على حساب التشيك بهدفين لهدف.
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