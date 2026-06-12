كأس العالم - سجل وصنع.. هوانج إن بيوم رجل مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 07:58

كتب : FilGoal

هوانج إن بيوم - كوريا الجنوبية

حقق هوانج إن بيوم جائزة رجل مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك في كأس العالم 2026.

وفازت كوريا الجنوبية على التشيك بنتيجة 2-1 في لقاء لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم.

وسجل هوانج هدف التعادل ثم صنع هدف الفوز قائدا الشمشون الكوري لتحقيق أول 3 نقاط.

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وخلال اللقاء لمس لاعب الوسط الكرة 93 مباراة وأطلق 3 تسديدات منها 2 بين القائمين والعارضة.

كما فاز في 3 من أصل 4 صراعات ثنائية، وأكمل مراوغات ناجحة بنسبة 100%.

ومرر 73 كرة صحيحة لزملائه من أصل 81.

وأصبح هوانج إن بيوم ثالث لاعب كوري يسجل ويصنع في مباراة بكأس العالم بعد تشيو سون هو ضد إيطاليا في 1986 وهيونج ميونج بو ضد إسبانيا في 1994.

تقدم التشيك بهدف لاديسلاف كريتشي، فيما تعادل هوانج إن بوم لكوريا ثم خطف هيون جيو أوه الفوز للشمشون الكوري.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الخامس على منتخب أوروبي في كأس العالم.

وجاءت 4 من 8 انتصارات لكوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعدما تأخروا في النتيجة.

ولأول مرة ينتصر الشمشون في لقائه الافتتاحي بكأس العالم منذ 2010 عندما فازوا على اليونان بنتيجة 2-0.

فيما خسر منتخب التشيك فرصة تحقيق الانتصار بعد غياب دام 20 عاما فلم يكفي هدف كريتشي لتحقيق الفوز.

وأدار أمين عمر اللقاء ضمن طاقم تحكيم مصري وأشهر بطاقة صفراء وحيدة، فيما ألغى محمود أبو الرجال هدفا للتشيك بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور، كما عاونهم أحمد حسام طه كحكم مساعد.

وارتقى منتخب كوريا الجنوبية لقمة المجموعة الأولى رفقة المكسيك برصيد 3 نقط لكل منهما قبل اللقاء المرتقب بينهما، بعدما انتصر التري بنتيجة 2-0 على الأولاد.

فيما ظل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا بدون رصيد بعد أول مباراة.

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