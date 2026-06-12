"필승 코리아" أي بيلسونج كوريا أو النصر لكوريا، وبالفعل كوريا الجنوبية حققت أول فوز في كأس العالم 2026 بالتفوق على التشيك بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات البطولة على ملعب أكرون في المكسيك.

تقدم التشيك بهدف لاديسلاف كريتشي، فيما تعادل هوانج إن بوم لكوريا ثم خطف هيون جيو أوه الفوز للشمشون الكوري.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الخامس على منتخب أوروبي في كأس العالم.

وجاءت 4 من 8 انتصارات لكوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعدما تأخروا في النتيجة.

ولأول مرة ينتصر الشمشون في لقائه الافتتاحي بكأس العالم منذ 2010 عندما فازوا على اليونان بنتيجة 2-0.

فيما خسر منتخب التشيك فرصة تحقيق الانتصار بعد غياب دام 20 عاما فلم يكفي هدف كريتشي لتحقيق الفوز.

وأدار أمين عمر اللقاء ضمن طاقم تحكيم مصري وأشهر بطاقة صفراء وحيدة، فيما ألغى محمود أبو الرجال هدفا للتشيك بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور، كما عاونهم أحمد حسام طه كحكم مساعد.

الظهور الأول للتحكيم المصري في النسخة الحالية من المونديال 📸 أمين عمر رفقة أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال خلال بداية مواجهة كوريا الجنوبية والتشيك 🇪🇬 ◾ محمود عاشور حكم تقنية الفيديو pic.twitter.com/Be0wz563kW — FilGoal (@FilGoal) June 12, 2026

وارتقى منتخب كوريا الجنوبية لقمة المجموعة الأولى رفقة المكسيك برصيد 3 نقط لكل منهما قبل اللقاء المرتقب بينهما، بعدما انتصر التري بنتيجة 2-0 على الأولاد.

فيما ظل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا بدون رصيد بعد أول مباراة.

















































بيلسونج كوريا

قبل كل نسخة كأس عالم يضع اتحاد كوريا الجنوبية شعارا لدعم المنتخب، في 2002 كان "كونوا الحمر"، في 2006 كان "الحمر معنا" وفي 2010 "الطريق إلى النصر"

وفي 2014 "استمتعوا بكوريا"، وفي 2018 كان "نحن الحُمر" وفي 2022 كان "الحمر أكثر سخونة".

وفي نسخة 2026 جاء الشعار " بلا حدود، الحمر متحدون"، وأوضح الاتحاد الكوري: "إن الشعار يجسد بإيجاز روح التحدي لدى المنتخب الوطني وشغف الجماهير المتحد".

لكن في النسخة الحالية قررت الجماهير تبني شعار يرددونه باستمرار وهو "بيلسونج كوريا"، أي "النصر لكوريا".

بيلسونج كوريا هي الأغنية الأكثر شعبية لمنتخب كوريا الجنوبية والتي صدرت عام 2002 في ألبوم لفريق يون دو هيون باسم "الحلم أصبح حقيقة".

والآن سيحتفل الكوريون بأغنية بيلسونج كوريا على أمل تكرارها مجددا في البطولة الحالية مع انتصارات جديدة.

التشكيل

شهد تشكيل كوريا الجنوبية مشاركة 11 لاعبا محترفا خارج الدوري الكوري الجنوبي وعلى رأسهم النجم سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

وجلس ينس كاستروب لاعب الوسط على مقاعد البدلاء، دون أن يشارك وبات ثاني لاعب مختلط العرق يتواجد بقميص كوريا الجنوبية في كأس العالم.

في المقابل اعتمد ميروسلاف كوبيك المدير الفني للتشيك على باتريك تشك في هجوم فريقه.

وشارك لاعبان فقط من سلافيا براج في التشكيل الأساسي وهما ستيبان تشالوبيك ولوكاس بروفود، فيما جلس 8 لاعبين من نفس الفريق على مقاعد البدلاء.

وسيطر الفريق المحلي على القائمة بعدما توج بلقب الدوري التشيكي الموسم الجاري.

وصف المباراة

بدأ منتخب كوريا الجنوبية بشراسة بحثا عن الهدف الأول في اللقاء.

في الدقيقة 12 مهّد كانج إن لي كرة بالكعب لسون الذي سدد لكن كرته ارتطمت بقدم المدافع وخرجت لركنية.

وبعد دقيقتين أطلق سون كرة قوية أبعدها الحارس ماتي كوفار لركنية.

انحسر اللعب بعد أول ربع ساعة في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 39 عاد سون مرة أخرى لتهديد مرمى كوفار وراوغ لاعبين على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم.

شوط أول انتهى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

في بداية الشوط الثاني كاد منتخب كوريا أن يتقدم بهدف لكن كوفار تألق وتصدى على مرتين في الدقيقة 49.

ومنع كوفار انفرادا من سون ببراعة مواصلا الزود عن مرماه أمام هجمات الشمشون المتكررة.

في الدقيقة 59 جاء الهدف الأول عكس سير اللقاء، رمية جانبية عن طريق كوفال ارتقى لها لاديسلاف كريتشي متقدما بشكل مباغت عكس سير اللقاء.

لاعبو كوريا الجنوبية لم ينتظروا كثيرا فكثفوا الفرص، وفي الدقيقة 67 تعادل هوانج إن بيوم بهدف أكثر من رائع بعدما دخل منطقة الجزاء وبدلا من أن يسدد راوغ المدافع والحارس وسدد في الشباك كرة تهادت معلنة التعادل.

وفي الدقيقة 77 سجل توماس سوتشيك برأسية هدف التقدم للتشيك لكن أبو الرجال أشهر راية التسلل وهو ما أيدته فيه تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور.

وقبل 10 دقائق على النهاية سجل هيون جيو أوه الذي شارك بديلا لسون هيونج مين هدف التقدم لكوريا بعد عرضية هوانج إن بيوم في الشباك.

وجاء الدور على سيونج جيو كيم حارس كوريا للتألق في اللقاء، فالدقيقة 82 منع فرصة خطير من آدم هولزيك وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 90+3 وبعد سلسلة تمريرات سددها مشيل سادليك كرة أرضية تصدى لها الحارس ببراعة مانعا هدف التقدم.

وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء لجي هيوك لي لاعب كوريا بعد إسقاط لاعب التشيك أرضا في الدقيقة 90+6 لتنتهي المباراة بفوز كوريا الجنوبية واحتفال الجماهير بأغنية "بيلسونج كوريا".

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