كأس العالم - مؤتمر مدرب باراجواي: سنقيم حالة إنسيسو.. ومستعدون لتقديم 3 مباريات كبيرة

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 06:41

كتب : FilGoal

جوستافو ألفارو - باراجواي

أعلن جوستافو ألفارو المدير الفني لـ باراجواي استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب باراجواي العائد لأول مرة منذ 2010 لمواجهة أمريكا المستضيف في الرابعة فجر غدا السبت.

وقال ألفارو في المؤتمر الصحفي: "مستعدون لتقديم 3 مباريات كبيرة، جئنا بحماس وعزيمة. وهدفنا المنافسة".

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وأضاف "خوليو إنسيسيو في حالة جيدة، سنقيم حالته وسننتظر، نأمل أن يكون سليما وهو ما نريده".

وتعرض اللاعب الشاب لإصابة قوية في المباراة التحضيرية الأخيرة أثارت الشكوك حول فرص مشاركته في اللقاء.

وتابع "سأعرف تشكيل المباراة عندما أتحدث مع اللاعبين، حددت التشكيل بالفعل لكن تنقصه بعض التفاصيل".

وواصل "ألهم اللاعبون الأمة. وأنعشوا روح باراجواي. إنهم هنا بفضل الحب، وبفضل كفاحهم. وبفضل كل ما ضحوا به".

وأردف "لحسن الحظ، في كأس العالم، توجد فترات راحة بين المباريات، ويمكننا خلالها تصحيح الأخطاء".

وأتم "لا شك أن هذه المجموعة من أكثر المجموعات تكافؤًا في كأس العالم. سنبذل قصارى جهدنا، على الصعيدين البشري والرياضي، لمواصلة التقدم".

وتتواجد باراجواي في مجموعة تضم كل من أمريكا وأستراليا وتركيا.

يذكر أن ألفارو مدرب باراجواي سبق وأن قاد الإكوادور في كأس العالم 2022 وودع من الدور الأول.

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