كأس العالم - بوكيتينو: لاعبو أمريكا لا يحتاجون لخطاب تحفيزي

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 06:30

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا تحفيز لاعبيه قبل انطلاق المشوار في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب أمريكا لمواجهة باراجواي في الرابعة من فجر السبت لحساب المجموعة الرابعة.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعرف كيف يستعد، لا يحتاجون لتصريحات أو خطاب تحفيزي".

وأكمل "إذا لم يكونوا جاهزين، أعتذر، فمن المستحيل أن نلعب بشكل جيد".

وواصل "عليهم أن يلعبوا بدون ضغوط، عليهم أن يلعبوا ويفعلوا ما يجب عليهم فعله".

وواصل "كريس ريتشاردز جاهز، وسنقرر من سيلعب ومن سيجلس على مقاعد البدلاء".

وأردف "قررت بالفعل من هو تشكيلي الأساسي".

وأتم "استراحة شرب المياه؟ لا يعجبني ذلك. لا يعجبني إلا في الظروف القاسية، أما في الظروف الجيدة، فهو غير ضروري".

وتستضيف أمريكا نهائيات كأس العالم 2026 رفقة كندا والمكسيك.

وتتواجد أمريكا في مجموعة تضم كل من باراجواي وأستراليا وتركيا.

ماوريسيو بوكيتينو كأس العالم أمريكا
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