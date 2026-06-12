كأس العالم - مدرب البوسنة: لسنا المرشحين للفوز أمام كندا بسبب تصنيف فيفا

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 05:37

كتب : FilGoal

سيرجي بارباريز مدرب البوسنة

أزاح سيرجي بارباريز مدرب البوسنة الضغوط من على فريقه قبل لقاء كندا في المجموعة الثانية لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبا كندا والبوسنة اليوم الجمعة في العاشرة مساءً على ملعب تورنتو الكندي.

وقال مدرب البوسنة في المؤتمر الصحفي: "لسنا المرشحين للفوز أمام كندا، وتصنيف فيفا يُظهر ذلك. لكن لا يوجد مدرب سيقول إنها مجرد مباراة. نحن نؤمن بأنفسنا، نحن دولة صغيرة، وهذه مشاركتنا الثانية في كأس العالم".

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وأضاف "نحن الأقل حظا في العديد من المباريات المقبلة. لكن عندما تنظر إلى آخر نتائج آخر 20 مباراة ستُعجب بما حققناه".

وتابع "لم نكن يوما المرشحين للفوز. أحب هذه المواجهة غير المتكافئة".

ويحتل منتخب كندا المركز الـ 30 في تصنيف فيفا، فيما يأتي منتخب البوسنة في المركز الـ 64.

وعن موقف المخضرم إدين دجيكو قال: "سيكون دجيكو معنا غدا، بالطبع. أمثاله لا غنى عنهم. هو لا يحتاج لإثبات أي شيء لأحد، وأنا سعيد للغاية لانضمامه إلى فريقنا".

وأتم "عندما كنت صغيرا، كنت أسمع أن كرة القدم توحد الجميع. شعبنا سعيد، وهو يجلب الكثير من البهجة لهم".

وساهم صاحب الـ 40 عاما في تأهل البوسنة للمرة الثانية في تاريخها لكأس العالم بعد نسخة 2014.

وتأهلت البوسنة لكأس العالم بالفوز على إيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي بركلات الترجيح.

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