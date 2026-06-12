كأس العالم - مبابي: السنغال خصم صعب لكن لا أعرف من هو بطل إفريقيا

لا يعرف كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا من هو بطل قارة إفريقيا قبل مواجهة السنغال في كأس العالم 2026.

وتوج منتخب السنغال باللقب لكن كاف أعلن تتويج المغرب لاحقا بعد سلسلة من القرارات التأديبية ولا زال الأمر لم يُحسم بعد في انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم مرتين لبداية حملته في كأس العالم بمواجهة السنغال والتي تتواجد في مجموعة تضم كل من العراق والنرويج.

وقال مبابي لقناة M6 الفرنسية ضاحكا: "مواجهة السنغال؟ خصم صعب، هم أبطال إفريقيا ولا أعرف من البطل السنغال أم المغرب".

وأضاف "هم فريق عظيم ومن الرائع أن نبدأ مشوارنا ضدهم، وأعلم أن هناك تاريخ من المواجهات بين المنتخبين، وستكون مباراة رائعة في نيويورك".

وردا على إمكانية الفوز بكأس العالم دون أن يسجل أهدافا أجاب: "سأفعل ذلك دون تردد. سأوقع عقدًا من أجل ذلك. سأكون أول من يحتفل في شارع الشانزليزيه".

وواصل عن حلمه بتحقيق لقب الهداف التاريخي لكأس العالم: "أنا ضمن قائمة أفضل الهدافين تاريخيا، حالفني الحظ في النسختين الماضيتين والوصول لمراحل متقدمة، أرغب في مواصلة كتابة التاريخ. لكن ما أتمناه أكثر من أي شيء آخر هو العودة إلى فرنسا حاملا لقب كأس العالم".

وسجل مبابي 4 أهداف في 2018 و8 في 2022 ورفع رصيده لـ 12 هدفا ويبتعد عن الصدارة بفارق 4 أهداف والتي يتصدرها الألماني ميروسلاف كلوزه. (طالع القائمة بالكامل)

وأتم ردا على مواجهة الأرجنتين مجددا قائلا: "حتى لو فزنا بكأس العالم هذه، لن نكون أبطالا للمرة الثالثة على التوالي؛ لا يمكننا تغيير التاريخ. هزمونا، واستحقوا ذلك. لكن في غرفة الملابس، لسنا مهووسين بمواجهتهم مرة أخرى أو بالانتقام. إذا واجهناهم، سنتنافس. لكن هذا ليس في أذهاننا".

ويبدأ منتخب فرنسا مشواره يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري في العاشرة مساءً.

ويبتعد مبابي عن صدارة هدافي منتخب فرنسا بفارق هدف وحيد فقط، إذ سجل مبابي 56 هدفا مقابل 57 لأوليفييه جيرو.