هل يتفوق أحد على كلوزه؟ تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم

لا يزال الألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ، متفوقا على عديد من أساطير كرة القدم.

وقبل ضربة البداية لنسخة 2026 يمتلك كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي نجما الأرجنتين وفرنسا على الترتيب فرصة الانقضاض على صدارة البطولة الأكبر في كرة القدم.

وإليكم قائمة الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم من 1930 وحتى 2022، وبنهاية نسخة 2026 سنرى إذا تغير الترتيب أم لا؟

قائمة الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم

1 ميروسلاف كلوزه ـ ألمانيا

16 هدفا في 24 مباراة خلال 4 نسخ

2 رونالدو ـ البرازيل

15 هدفا في 19 مباراة خلال 4 نسخ

3 جيرد مولر ـ ألمانيا الغربية

14 هدفا في 13 مباراة خلال نسختين

4 جوست فونتين ـ فرنسا

13 هدفا في 6 مباريات خلال نسخة واحدة

5 ليونيل ميسي ـ الأرجنتين

13 هدفا في 26 مباراة خلال 5 نسخ

6 كيليان مبابي ـ فرنسا

12 هدفا في 14 مباراة خلال نسختين

7 بيليه – البرازيل

12 هدفا في 14 مباراة خلال 4 نسخ

8 يورجن كلينسمان ـ ألمانيا

11 هدفا في 17 مباراة خلال 3 نسخ

9 ساندور كوتشيس ـ المجر

11 هدفا في 5 مباريات خلال نسخة واحدة

10 جابرييل باتيستوتا ـ الأرجنتين

10 أهداف خلال 12 مباراة في 3 نسخ

11 تيوفيلو كوبياس ـ بيرو

10 أهداف في 12 مباراة خلال 3 نسخ

12 جريجور لاتو ـ بولندا

10 أهداف في 20 مباراة خلال 3 نسخ

13 جاري لينيكر ـ إنجلترا

10 أهداف خلال 12 مباراة في نسختين

14 توماس مولر ـ ألمانيا

10 أهداف في 19 مباراة خلال 4 نسخ

15 توماس ران – ألمانيا

10 أهداف في 10 مباريات خلال نسختين