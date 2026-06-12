كأس العالم - رودري: ريال مدريد؟ اعتدت الشائعات.. وسأستبدل الكرة الذهبية بلقب المونديال

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 04:39

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

رفض رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا الرد على ما أُثير حول اتفاقه للانتقال لـ ريال مدريد الإسباني.

وسبق أن أعلن إنريكي ريكيلمي المرشح السابق على رئاسة ريال مدريد ضم رودري وإرلينج هالاند ثنائي مانشستر سيتي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية للنادي لكنه خسر في نهاية المطاف أمام فلورنتينو بيريز. (طالع التفاصيل)

ويستعد رودري قائد منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد بطل 2010 في مجموعة تضم كل من السعودية وكاب فيردي وأوروجواي.

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وقال رودري عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "الاتفاق مع إنريكي ريكيلمي للانتقال لريال مدريد؟ أحاول الابتعاد قليلا عن الشائعات. أحاول التركيز على ما عليّ فعله الآن. أتفهم أن هذا جزء من اللعبة وما نفعله".

وأضاف "تركيزي منصب على كأس العالم. ما زلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي، وأعتقد أننا قدمنا ​​موسما جيدا. هذا هو وضعي الآن".

وعن فوزه بلقب كأس العالم 2026 قال: "سأستبدل جائزة الكرة الذهبية بلقب ثاني لكأس العالم مع إسبانيا بلا شك".

وأردف "الفوز مع المنتخب أروع شيء على الإطلاق، وبطولة أوروبا كانت أهم لقب فزت به، وكأس العالم أعظم إنجاز يسعى له أي لاعب".

وأتم "لم أفكر في رفع كأس العالم كقائد للمنتخب لأن الطريق لا يزال طويلا. الطريق طويل جدا، وسنخطو فيه خطوة بخطوة".

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره المونديالي بلقاء كاب فيردي يوم الإثنين 15 يونيو في السابعة مساءً.

وعانى رودري من الإصابات العضلية هذا الموسم مع سيتي واكتفى بخوض 33 مباراة فقط وتحقيق لقبي كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية.

ويشارك رودري في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذ ودع 2022 على يد المغرب بركلات الترجيح.

رودري مانشستر سيتي إسبانيا
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