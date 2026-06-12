انتهت كأس العالم - كوريا الجنوبية (2)-(1) التشيك.. فوز الشمشون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية إذ يتواجدان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا في نفس المجموعة.

ويدير أمين عمر ويرافقه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه اللقاء تحكيميا ويتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو كأول طاقم تحكيم عربي وإفريقي يظهر في النسخة الحالية.

يذكر أن اللقاء هو التاريخي الأول الذي يجمع منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك سواء وديا أو رسميا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء بفوز الشمشون

ق 90+3: فرصة مرتدة للتشيك لكن الحارس يمسك الكرة ببراعة.

ق 82: الحارس يمنع هدفا محققا من على خط المرمى

ق 80: جوووووول هيون جيو أوه بعد عرضية

ق 77: جووول سوتشيك برأسية يسجل لكن أبو الرجال يشهر راية التسلل

ق 67: جووووول هوانج إن بوم يدرك التعادل بطريقة رائعة بعد مراوغة الحارس

ق 59: جوووووووووووووول أوووووول عكس سير اللقاء.. التشيك تتقدم لاديسلاف كريتشي

ق 55: سون ينفرد ويسدد كرة ويتصدى لها كوفار ببراعة

ق 49: لي يهدر فرصة محققة أمام كوفار الذي تصدى لفرصة مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: سون يتوغل ويسدد كرة قوية من على حدود الـ 18 تمر بجوار القائم

ق 14: تصويبة قوية بعيدة المدى من سون يبعدها كوفار ببراعة لركنية

ق 12: تصويبة قوية من سون تتحول لركنية بعد تمهيد بالكعب من لي كانج إن.

بداية اللقاء