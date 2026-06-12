التشكيل - لاعب مختلط العرق على دكة كوريا الجنوبية.. وثنائي سلافيا يقود التشيك

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 04:16

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا الجنوبية

أعلن منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك تشكيل ثاني مباريات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية إذ يتواجدان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا في نفس المجموعة.

ويدير أمين عمر ويرافقه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه اللقاء تحكيميا ويتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو كأول طاقم تحكيم عربي وإفريقي يظهر في النسخة الحالية.

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وشهد تشكيل كوريا الجنوبية مشاركة 11 لاعبا محترفا خارج الدوري الكوري الجنوبي وعلى رأسهم النجم سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

ويجلس ينس كاستروب لاعب الوسط على مقاعد البدلاء، وفي حال مشاركته سيكون ثاني لاعب مختلط العرق يشارك بقميص كوريا الجنوبية في كأس العالم.

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في المقابل اعتمد ميروسلاف كوبيك المدير الفني للتشيك على باتريك تشك في هجوم فريقه.

ويشارك لاعبان فقط من سلافيا براج في التشكيل الأساسي وهما ستيبان تشالوبيك ولوكاس بروفود، فيما يجلس 8 لاعبين من نفس الفريق على مقاعد البدلاء.

ويسيطر الفريق المحلي على القائمة بعدما توج بلقب الدوري التشيكي الموسم الجاري.

وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

حراسة: كيم سيونج جيو

الدفاع: هان بيوم لي – كيم مين جاي – جي هيوك لي

الوسط: يونج وو سيول – هوانج إن بيوم – سيونج هو بايك – لي تاي سيوك

الهجوم: كانج إن لي – سون هيونح مين - جاي سيونج لي

وجاء تشكيل منتخب التشيك

حراسة المرمى: ماتي كوفار

الدفاع: ليديسلاف كريتشي- روبن هرانيتش – ستيبان تشالوبيك

الوسط: ياروسلاف زيليني – توماس سوتشيك – ألكسندر سوجكا – فلاديمير كوفال

الهجوم: بافيل سوليتش – باتريك تشك – لوكاس بروفود

يذكر أن اللقاء هو التاريخي الأول الذي يجمع منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك سواء وديا أو رسميا.

واستهل منتخب المكسيك البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 وتصدر الترتيب مبكرا.

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