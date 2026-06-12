التشكيل - لاعب مختلط العرق على دكة كوريا الجنوبية.. وثنائي سلافيا يقود التشيك

أعلن منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك تشكيل ثاني مباريات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

ويلتقي المنتخبان على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية إذ يتواجدان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا في نفس المجموعة.

ويدير أمين عمر ويرافقه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه اللقاء تحكيميا ويتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو كأول طاقم تحكيم عربي وإفريقي يظهر في النسخة الحالية.

وشهد تشكيل كوريا الجنوبية مشاركة 11 لاعبا محترفا خارج الدوري الكوري الجنوبي وعلى رأسهم النجم سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

ويجلس ينس كاستروب لاعب الوسط على مقاعد البدلاء، وفي حال مشاركته سيكون ثاني لاعب مختلط العرق يشارك بقميص كوريا الجنوبية في كأس العالم.

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في المقابل اعتمد ميروسلاف كوبيك المدير الفني للتشيك على باتريك تشك في هجوم فريقه.

ويشارك لاعبان فقط من سلافيا براج في التشكيل الأساسي وهما ستيبان تشالوبيك ولوكاس بروفود، فيما يجلس 8 لاعبين من نفس الفريق على مقاعد البدلاء.

ويسيطر الفريق المحلي على القائمة بعدما توج بلقب الدوري التشيكي الموسم الجاري.

وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

حراسة: كيم سيونج جيو

الدفاع: هان بيوم لي – كيم مين جاي – جي هيوك لي

الوسط: يونج وو سيول – هوانج إن بيوم – سيونج هو بايك – لي تاي سيوك

الهجوم: كانج إن لي – سون هيونح مين - جاي سيونج لي

체코전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀🇰🇷 선발 라인업을 공개합니다. 한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬✨ ✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 1차전 vs. 체코 6/12(금) 11:00 @과달라하라 스타디움 ⏰한국시간 기준 📺JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/tlW7LuJk1u — theKFA (@theKFA) June 12, 2026

وجاء تشكيل منتخب التشيك

حراسة المرمى: ماتي كوفار

الدفاع: ليديسلاف كريتشي- روبن هرانيتش – ستيبان تشالوبيك

الوسط: ياروسلاف زيليني – توماس سوتشيك – ألكسندر سوجكا – فلاديمير كوفال

الهجوم: بافيل سوليتش – باتريك تشك – لوكاس بروفود

𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜! 🇰🇷🆚🇨🇿 Jména naší základní sestavy pro první utkání na světovém šampionátu rozzářila i jihokorejské ulice. 🌃⚽🏆🇨🇿 #FIFAWorldCup #ProTenhleMoment pic.twitter.com/JCvgFSp8wt — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2026

يذكر أن اللقاء هو التاريخي الأول الذي يجمع منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك سواء وديا أو رسميا.

واستهل منتخب المكسيك البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 وتصدر الترتيب مبكرا.