كأس العالم - الإصابة تتسبب في استبعاد لاعب وسط هايتي وانضمام مدافع عوضا عنه

أعلن الاتحاد الهايتي استبعاد ليفيرتون بيير من قائمة منتخب هايتي في كأس العالم بسبب الإصابة.

ويتواجد منتخب هايتي في المجموعة الثالثة رفقة اسكتلندا والمغرب والبرازيل.

ووفقا للبيان "لن يتمكن ليفرتون بيير من المشاركة في كأس العالم بعد أن اكتشف الفريق الطبي إصابة في عضلات الفخذ الداخلية اليمنى من الدرجة الثانية".

وأعلن الاتحاد استدعاء جارفينس موتوسالا لتعويضه للانضمام لتدريبات المنتخب في بوسطن الأمريكية.

Mondyal 2026 Enfòmasyon sou Grenadye yo Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2). Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026

ويبدأ منتخب هايتي مشواره في كأس العالم يوم 14 يونيو في الرابعة فجرا.

بيير لاعب الوسط البالغ 28 عاما يرتدي قميص فيزيلا البرتغالي أحد أندية الدرجة الثانية.

وشارك بيير في 9 مباريات بتصفيات كأس العالم مساهما في عودة بلاده للمونديال لأول مرة منذ 1974.

في المقابل سيعوضه موتوسالا البالغ 26 عاما والذي يشغل مركز قلب الدفاع.

ولم يكن المدافع الذي يلعب لفريق سويتباكس الأمريكي الذي يقبع في الدرجة الثانية سوى مباراتين فقط خلال تصفيات كأس العالم 2026.