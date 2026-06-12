كأس العالم - الإصابة تتسبب في استبعاد لاعب وسط هايتي وانضمام مدافع عوضا عنه

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 03:14

كتب : FilGoal

منتخب هايتي

أعلن الاتحاد الهايتي استبعاد ليفيرتون بيير من قائمة منتخب هايتي في كأس العالم بسبب الإصابة.

ويتواجد منتخب هايتي في المجموعة الثالثة رفقة اسكتلندا والمغرب والبرازيل.

ووفقا للبيان "لن يتمكن ليفرتون بيير من المشاركة في كأس العالم بعد أن اكتشف الفريق الطبي إصابة في عضلات الفخذ الداخلية اليمنى من الدرجة الثانية".

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وأعلن الاتحاد استدعاء جارفينس موتوسالا لتعويضه للانضمام لتدريبات المنتخب في بوسطن الأمريكية.

ويبدأ منتخب هايتي مشواره في كأس العالم يوم 14 يونيو في الرابعة فجرا.

بيير لاعب الوسط البالغ 28 عاما يرتدي قميص فيزيلا البرتغالي أحد أندية الدرجة الثانية.

وشارك بيير في 9 مباريات بتصفيات كأس العالم مساهما في عودة بلاده للمونديال لأول مرة منذ 1974.

في المقابل سيعوضه موتوسالا البالغ 26 عاما والذي يشغل مركز قلب الدفاع.

ولم يكن المدافع الذي يلعب لفريق سويتباكس الأمريكي الذي يقبع في الدرجة الثانية سوى مباراتين فقط خلال تصفيات كأس العالم 2026.

كأس العالم هايتي أمريكا 2026
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