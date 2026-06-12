كأس العالم - أجيري يكشف كيف سيعوض طرد مونتيس أمام كوريا الجنوبية

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 02:45

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - مدرب المكسيك

أوضح خافيير أجيري المدير الفني لـ المكسيك كيف سيتعامل في المباراة المقبلة ضد كوريا الجنوبية بعد طرد سيزار مونتيس في الافتتاح.

واستهل منتخب المكسيك أحد المستضيفين البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب أزتيكا.

وقال المدير الفني لـ المكسيك في المؤتمر الصحفي: "كان من المتوقع أن تنتهي المباراة بنتيجة 4-0 وسبّب التوتر مشكلة كبير لنا".

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وأضاف "لم يعجبني الشوط الأول. استحوذت جنوب إفريقيا على الكرة كثيراً. وكان علينا تسجيل هدفا آخر".

وأردف "طرد مونتيس زاد الأمور تعقيدا بعض الشيء، فقدنا الكرة في الهجوم بطريقة ساذجة أزعجتني".

وأتم "بعد طرد مونتيس سنضطر لإشراك إدسون ألفاريز (لاعب وسط) في مركز قلب الدفاع في المباراة المقبلة".

وسبق أن خاض منتخب المكسيك 8 مباريات افتتاحية سابقا، تلقت الخسارة 6 مرات، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

سجل هدفي المنتخب المكسيكي خوليان كينيونيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة بعد خطأ قاتل من دفاع جنوب إفريقيا في الخروج بالكرة، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 67، ليسجل أول أهدافه في التاريخ بكأس العالم.

وأشهر الحكم طردين ضد لاعبي جنوب إفريقيا سميسو سيثولي في الدقيقة 49 بعد عرقلة اللاعب أثناء انفراده بالمرمى، وزواني في الدقيقة 84 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

وشهدت المباراة مشاركة المكسيكي جيلبرتو مورا أصغر لاعب في كأس العالم 2026.

وتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك في تمام الخامسة فجرًا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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