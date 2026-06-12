استبعاد إندو من قائمة اليابان في كأس العالم.. واعتزاله اللعب دوليا

استبعد واتارا إندو قائد منتخب اليابان من القائمة قبل انطلاق مباريات الفريق في كأس العالم بسبب الإصابة كما أعلن اعتزاله دوليا.

وبدأ كأس العالم بمواجهة المكسيك ضد جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز أًصحاب الأرض بنتيجة 2-0.

وانضم إندو لاعب ليفربول إلى قائمة اليابان النهائية لكن الإصابة تسببت في استبعاده وانضمام شوتو ماشينو مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ولم يتعاف إندو من الإصابة التي أجرى بسببها جراحة في فبراير الماضي بشكل كاف ليخرج من قائمة الساموراي رغم تمسك المدرب بضمه.

وكتب إندو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "منذ تعرضي لإصابة، بذلت كل ما في وسعي حتى هذه اللحظة، لذلك ليس لدي أي ندم على الإطلاق".

وأَضاف "بهذا الإعلان، سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني. لذا، من الآن فصاعدًا، سأشجع المنتخب الياباني كواحد من المشجعين".

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة هولندا في افتتاح مشواره بكأس العالم يوم 14 يونيو الجاري.

ويتواجد السامواري في مجموعة تضم كل من تونس والسويد وهولندا.

وانضم إندو لقائمة الغيابات المؤثرة في منتخب اليابان بسبب الإصابة بعد كل من كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو.

لاعب الوسط البالغ 33 عاما اكتفى بخوض 12 مباراة الموسم الجاري مع ليفربول في جميع المسابقات صنع خلالها هدفا وحيدا.

وشارك إندو بقميص منتخب اليابان في 73 مباراة سجل خلالها 4 أهداف دولية دون أي ألقاب دولية.