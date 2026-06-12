كينيونيس: سعيد بأول أهدافي في كأس العالم

عبر خوليان كينيونيس لاعب المنتخب المكسيكي، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم.

وحقق منتخب المكسيك الفوز في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 أمام جنوب إفريقيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكة.

وقال كينيونيس، في تصريحات عبر موقع فيفا: "أنا سعيد للغاية لتسجيل هدفي الأول في كأس العالم، في هذا الملعب الرائع وبين الجماهير المذهلة."

وأضاف "من المهم بالنسبة لي أن أُشيد بجهود زملائي في الفريق لحصد النقاط الثلاث الأولى."

وأتم "لقد شعرنا بدعم الجماهير خلال الأيام القليلة الماضية، نحن مترابطون وظهر ذلك بوضوح اليوم."

ونجح كينيونيس مهاجم القادسية السعودية، في تسجيل الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

كما شكل المهاجم المكسيك خطورة على مرمى روبن ويليامز حارس جنوب إفريقيا، وتصدى القائم لتسديدته في الدقيقة 42.

وتصدر منتخب المكسيك المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويلتقي في تمام الخامسة فجرًا منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك في إطار الجولة ذاتها بالمجموعة الأولى.

وأًصبح خوليان كينيونيس أول لاعب مكسيكي في التاريخ يفتتح أهداف كأس العالم، كما بات صاحب ثالث أسرع هدف افتتاحي في البطولة، لكنه في الأصل كولومبي.

مهاجم القادسية السعودي مر بموسم استثنائي في الدوري السعودي وتوج ذلك بتأهل قاري ثم هدف تاريخي سيبقى في ذاكرة كأس العالم عبر تاريخه.

وبات خوليان ثالث أسرع لاعب يسجل في تاريخ المباريات الافتتاحية بعد 9 دقائق متفوقا عليه فقط كل من فيليب لام وسيزار سامبايو.

وأصبح هدف كينيونيس الـ 2721 في تاريخ كأس العالم خلال 965 مباراة.