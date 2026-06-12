كأس العالم - 3 بطاقات حمراء.. رقم سلبي في افتتاح كأس العالم وآخر لأول مرة من 2006
الجمعة، 12 يونيو 2026 - 00:45
كتب : FilGoal
شهدت مباراة المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 إشهار 3 بطاقات حمراء.
وانتهت المباراة بفوز المكسيك أحد المستضيفين بنتيجة 2-0 على جنوب إفريقيا في لقاء أقيم على ملعب أزيتكا.
وأشهر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو 3 بطاقات حمراء بواقع 2 للاعبي جنوب إفريقيا و1 للمكسيك.
وجاءت البطاقة الأولى من نصيب سميسو سيثولي بعدما عرقل براين جوتيريس المنفرد في الدقيقة 49.
🟥 أول بطاقة حمراء في كأس العالم FIFA 2026™
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وبسبب ضرب بدون كرة تعرض ثيمبا زواني للطرد في الدقيقة 84 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.
الطرد الثاني في المباراة من نصيب لاعب جنوب إفريقيا ثيمبا زوين 🟥🇿🇦
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واكتملت الثلاثية بطرد سيزار مونتيس مدافع المكسيك في الدقيقة 90+2 بعد عرقلة خوليسو موادو قبل دخوله منطقة الجزاء.
🟥 طرد آخر في المباراة هذه المرّة من جانب منتخب المكسيك
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ولأول مرة تشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 بطاقات حمراء.
وهي أكثر مباراة تشهد بطاقات حمراء في تاريخ البطولة منذ مباراة البرتغال ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2006.
يذكر أن النسخة الماضية شهدت إشهار 4 بطاقات حمراء فقط خلال 64 مباراة، ويبدو أننا سنكسر الرقم القياسي سريعا في 2026 بعدما أشُهرت 3 في الافتتاح.
وتصدر منتخب المكسيك الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك والتي ستقام في الخامسة صباحا ليوم الجمعة.