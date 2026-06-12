كأس العالم - 3 بطاقات حمراء.. رقم سلبي في افتتاح كأس العالم وآخر لأول مرة من 2006

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

ويلتون سامبايو

شهدت مباراة المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 إشهار 3 بطاقات حمراء.

وانتهت المباراة بفوز المكسيك أحد المستضيفين بنتيجة 2-0 على جنوب إفريقيا في لقاء أقيم على ملعب أزيتكا.

وأشهر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو 3 بطاقات حمراء بواقع 2 للاعبي جنوب إفريقيا و1 للمكسيك.

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وجاءت البطاقة الأولى من نصيب سميسو سيثولي بعدما عرقل براين جوتيريس المنفرد في الدقيقة 49.

وبسبب ضرب بدون كرة تعرض ثيمبا زواني للطرد في الدقيقة 84 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

واكتملت الثلاثية بطرد سيزار مونتيس مدافع المكسيك في الدقيقة 90+2 بعد عرقلة خوليسو موادو قبل دخوله منطقة الجزاء.

ولأول مرة تشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 بطاقات حمراء.

وهي أكثر مباراة تشهد بطاقات حمراء في تاريخ البطولة منذ مباراة البرتغال ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2006.

يذكر أن النسخة الماضية شهدت إشهار 4 بطاقات حمراء فقط خلال 64 مباراة، ويبدو أننا سنكسر الرقم القياسي سريعا في 2026 بعدما أشُهرت 3 في الافتتاح.

وتصدر منتخب المكسيك الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك والتي ستقام في الخامسة صباحا ليوم الجمعة.

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