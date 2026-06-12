المكسيك تكسر العقدة

كسر منتخب المكسيك عقدة المباريات الافتتاحية لكأس العالم، بعد الفوز أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في أول مباريات مونديال 2026، والتي أقيمت على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية.

وسبق أن خاض منتخب المكسيك 8 مباريات افتتاحية سابقا، تلقت الخسارة 6 مرات، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

سجل هدفي المنتخب المكسيكي خوليان كينيونيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة بعد خطأ قاتل من دفاع جنوب إفريقيا في الخروج بالكرة، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 67، ليسجل أول أهدافه في التاريخ بكأس العالم.

وأشهر الحكم طردين ضد لاعبي جنوب إفريقيا سميسو سيثولي في الدقيقة 49 بعد عرقلة اللاعب أثناء انفراده بالمرمى، وزواني في الدقيقة 84 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

وشهدت المباراة مشاركة المكسيكي جيلبرتو مورا أصغر لاعب في كأس العالم 2026.

وتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك في تمام الخامسة فجرًا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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التشكيل:

المكسيك:

راؤول رانخيل - إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو - إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز - روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

جنوب إفريقيا:

رونوين ويليامز - خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا - تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز - لايل فوستر - إكرام راينرز.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من المنتخب المكسيكي أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة الخامسة أول فرصة خطيرة للمكسيك عن طريق راؤول خيمينيز الذي سدد كرة قوية أبعدها ويليامز حارس جنوب إفريقيا إلى ركنية.

وفي الدقيقة التاسعة نجح خوليان كينيونيس مهاجم القادسية السعودي، في تسجيل التقدم للمنتخب المكسيكي، بعد خطأ قاتل من مدافع جنوب إفريقيا سميسو سيثولي الذي فقد الكرة أمام منطقة الجزاء.

ونال موكوينا بطاقة صفراء في الدقيقة 17 بعد تدخل قوي ضد فيدالجو لاعب المكسيك.

وشهدت الدقيقة 25 استراحة شرب المباراة لمدة 3 دقائق وفقا للتعديلات الجديدة.

وتدخل دفاع جنوب إفريقيا في الدقيقة ليمنع فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة من راؤول خيمينيز.

وواصل ويليامز حارس جنوب إفريقيا التألق وتصدى لكرة عرضية من روبرتو ألفارادو ليمنع فرصة هدف محقق في الدقيقة 35.

قبل أن يعاود ويليامز التصدي في الدقيقة 41 لفرصة خطيرة بعد كرة عرضية حاول خيمينيز متابعتها وكادت أن تخادع الحارس وتسكن الشباك ولكن تألق وأبعدها.

ومنع القائم المنتخب المكسيكي من فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد تسديدة من خوليان كينيونيس من داخل منطقة الجزاء.

وحاول منتخب جنوب إفريقيا تهديد مرمى المكسيك، عن طريق تسديدة قوية من مبوكازي في الدقيقة 45 تصدى لها الحارس.

وكاد المكسيك أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تسديدة من خيسيوس جاياردو ولكن مرت ضعيفة بجوار القائم، لينتهي الشوط بتقدم المكسيك بهدف.

واستمر الضغط المكسيكي مع بداية الشوط الثاني، وسدد خوليان كينيونيس من بعيد في الدقيقة 47 محاولا إسقاطها من أعلى الحارس ويليامز الذي تدارك الأمر وتصدى للكرة.

ونال سميسو سيثولي مدافع جنوب إفريقيا، صاحب خطأ الهدف، البطاقة الحمراء في الدقيقة 47 بعد عرقلة لاعب المكسيك براين جوتييريس أثناء انفراده بالمرمى.

أجرى بعدها هوجو بروس تبديلا بخروج فوستر ونزول مباثا في أول تبديلات جنوب إفريقيا، ثم دفع بعدها بـ زواني بدلا من جايدن آدامز في ثاني التبديلات.

ورد خافيير أجيري بإجراء تبديلين للمكسيك بخروج فيدالجو وبراين جوتييريس ونزول شافيز ومورا.

وبات جيلبرتو مورا لاعب المكسيك أصغر لاعب في كأس العالم 2026 بعمر 17 سنة و8 أشهر بعد مشاركته.

وشهدت الدقيقة 67 الهدف الثاني للمكسيك برأسية راؤول خيمينيز قبل أن يبكي فرحا بالهدف.

وفي الدقيقة 76، أجرى منتخب المكسيك تبديلين بخروج ليرا وراؤول خيمينيز ونزول إيتسون ألفاريز وجونزاليس، وكذلك تبديلين لجنوب إفريقيا بخروج موديبا وراينيس ونزول أبوليس وماكوجوبا.

وخرج خوليان كينيونيس صاحب الهدف الأول للمكسيك في آخر تبديلات منتخب بلاده في الدقيقة 79، ليحل أليكسيس فيجا بدلا منه.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية بعد العودة لتقنية الفيديو ضد اللاعب زواني لاعب جنوب إفريقيا في الدقيقة 82 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة،

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع ثالث بطاقة حمراء في المباراة ضد مدافع المكسيك سيسار مونتيس بعد عرقلة خوليسو موداو أثناء مروره بالكرة تجاه المرمى.