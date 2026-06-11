"سئم من التجاهل".. الكولومبي كينيونيس يكتب تاريخا بقميص المكسيك في كأس العالم

أًصبح خوليان كينيونيس أول لاعب مكسيكي يسجل أول هدف في تاريخ المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم، كما بات صاحب ثالث أسرع هدف افتتاحي في البطولة، لكنه في الأصل كولومبي.

مهاجم القادسية السعودي مر بموسم استثنائي في الدوري السعودي وتوج ذلك بتأهل قاري ثم هدف تاريخي سيبقى في ذاكرة كأس العالم عبر تاريخه.

FilGoal.com يصحبكم في رحلة سريعة للتعرف على خوليان كينيونيس.

وُلد خوليان في كولومبيا بمدينة ماجوي بايان، واحترف بشكل مبكر في المكسيك.

ورغم تمثيله منتخب كولومبيا للشباب في 2017 خلال بطولة أمريكا الجنوبية وتألقه في الدوري المكسيكي إلا أنه لم يحظ بفرصة الانضمام للوس كافيتيروس.

كينيونيس توج بـ 9 ألقاب قارية ومحلية في المكسيك مع أونال تيجيريس وأطلس وكلوب أمريكا.

لكنه "سئم من التجاهل" الكولومبي وفقا لتصريح أحد الصحفيين، ورفض الانضمام للمنتخب تحت قيادة الأرجنتيني نيستور لورينزو في 2023.

خوليان كشف علنا أنه لم يفتح حتى رسالة الاتحاد الكولومبي، وقرر ارتداء قميص المكسيك تقديرا للدعم الذي تلقاه منذ بداية مسيرته الكروية في بلاد التري.

قال ذات مرة: "أحب القتال على كل كرة"، وهذه العقلية تُعرّفه.

في 2023-24 ترك كلوب أمريكا وهو هداف الفريق منتقلا للقادسية السعودي في أول مواسمه بالدوري السعودي تاريخيا.

انتقاله مقابل 16 مليون دولار جعله أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ الدوري المكسيكي.

نقل كينيونيس تألقه إلى ملاعب المملكة في أول موسم سجل 20 هدفا في 28 مباراة بالدوري السعودي.

وفي موسم 2025-26 قاد القادسية مع المدرب براندان رودجرز في احتلال المركز الرابع مسجلا 33 هدفا في 31 مباراة حاصدا جائزة أفضل هداف في الدوري السعودي.

المميز في رقمه أنه سجل فقط هدفين من ركلتي جزاء ورغم ذلك فاز بالجائزة.

تفوق المكسيكي على رونالدو وإيفان توني وكريم بنزيمة وحاز جائزة رجل المباراة في 14 مباراة وحاز جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي 2025-26 باختيار الجماهير اليوم الخميس.

كينونيس هو لاعب الموسم من اختيار الجمهور في #دوري_روشن_السعودي 🇲🇽🤩 تصدر قائمة الأكثر حصولاً على جائزة رجل المباراة بـ14 مرة 🏆🥇 pic.twitter.com/PzLjOyqQV4 — دوري روشن السعودي (@SPL) June 11, 2026

وبعد ساعات قليلة فقط، سجل أول أهداف كأس العالم 2026 في شباك جنوب إفريقيا.

وبات خوليان ثالث أسرع لاعب يسجل في تاريخ المباريات الافتتاحية بعد 9 9 دقائق متفوقا عليه فقط كل من فيليب لام وسيزار سامبايو.

وأصبح هدف كينيونيس الـ 2721 في تاريخ كأس العالم خلال 965 مباراة.

مع المكسيك وصل الكولومبي لـ21 مباراة دولية وسجل هدفين ضد بنما والبرازيل واليوم سجل ثالث أهدافه الدولية، ومحققا لقبي الكأس الذهبية ودوري أمم كونكاكاف.

ابن الـ 29 عاما توج بلقبين مع كتيبة التري وبكل تأكيد هذا الهدف سيجعله بطلا في أعين المكسيكيين وسيزيد الطموح من أجل تكرار ما حدث قبل ذلك في 1970 و1986 بالوصول لربع النهائي.

وربما سيكون ما قدمه هذا الموسم دافعا أكبر من أجل الوصول لنقطة أبعد في المونديال وفي مسيرته، لكن اليوم مجرد ضربة بداية فقط.