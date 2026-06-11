كورتوا: مستعدون لمواجهة صلاح.. وعلينا الحذر من منتخب مصر

الخميس، 11 يونيو 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - كندا

كشف تيبو كورتوا حارس بلجيكا عن جاهزيته لمواجهة منتخب مصر والذي حذر كثيرا من المرتدات التي تشكل نقطة قوة كبيرة.

ويستعد منتخب بلجيكا لافتتاح مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب مصر الإثنين المقبل.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي عن مواجهة مصر: "سنواجه محمد صلاح، وهو لاعب كبير وصديق، علينا أن نكون حذرين من التحولات السريعة لمنتخب مصر، فهم فريق منظم ويجيد الهجمات المرتدة، وقد يسببون لنا مشكلات".

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وعن مسيرته قال: "من الممكن أن تكون هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، ومن الطبيعي أن أفكر في وداع المنتخب".

وواصل "لا أعلم إن كان هذا هو الوقت المناسب للحديث عن الأمر، لكن هناك احتمالات أكبر بألا أستمر مع المنتخب بعد كأس العالم. عمري 34 عامًا، ويجب أن أفكر في جسدي. أريد اللعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة قادمة".

وأردف "لا يعود لي القول إن كنت أفضل حارس مرمى في العالم أم لا، لكنني أعلم أن الكثيرين يعتبرونني واحدا من الأفضل".

وأتم "أعتقد أن الوقت قد حان لتمرير الشعلة إلى جيل جديد، اللاعبون الجدد جاهزون".

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة والتي تضم كل من: "مصر، ونيوزيلندا، وإيران".

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