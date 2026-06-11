كأس العالم - كورتوا: أتمنى تكرار سيناريو باريس أمام صلاح.. وعلينا الحذر من منتخب مصر

الخميس، 11 يونيو 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - كندا

كشف تيبو كورتوا حارس بلجيكا عن جاهزيته لمواجهة منتخب مصر والذي حذر كثيرا من المرتدات التي تشكل نقطة قوة كبيرة.

ويستعد منتخب بلجيكا لافتتاح مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب مصر الإثنين المقبل.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي عن مواجهة مصر: "علينا أن نكون حذرين من التحولات السريعة لمنتخب مصر، فهم فريق منظم ويجيد الهجمات المرتدة، وقد يسببون لنا مشكلات".

أخبار متعلقة:
ثنائي في التعليق.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بلجيكا والقنوات الناقلة منتخب مصر يخوض مرانه وسط حضور جماهيري كبير استعدادا بلجيكا قبل مواجهة مصر.. دوكو يغادر تدريب بلجيكا بسبب الإصابة كأس العالم - مروان عطية: أتوقع فوز مصر على بلجيكا

وأضاف "نركز حاليًا بشكل أساسي على المباراة الأولى ضد مصر".

وأردف "نريد تحقيق بداية قوية. صحيح أننا فزنا في المباراة الأولى في كأس العالم بقطر، لكننا خرجنا من البطولة مبكرًا، وهذا ليس حاسمًا. مع ذلك، نريد الفوز على مصر، خصمنا الأقوى".

وعن محمد صلاح قال: "صلاح شخص ولاعب رائع وصديق جيد، لعبنا معا وتواجهنا كثيرا، وهو لاعب كبير ومهم جدا لمنتخب مصر إلى جانب مرموش".

وأكمل "آمل أن يكون الأمر مشابها بعض الشيء لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما فزت عليه في باريس، سأكون سعيدا بالطبع".

وكان كورتوا قد فاز على صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في مباراة جمعت ريال مدريد مع ليفربول، كما تزاملا في تشيلسي الإنجليزي.

وعن مسيرته قال: "من الممكن أن تكون هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، ومن الطبيعي أن أفكر في وداع المنتخب".

وواصل "لا أعلم إن كان هذا هو الوقت المناسب للحديث عن الأمر، لكن هناك احتمالات أكبر بألا أستمر مع المنتخب بعد كأس العالم. عمري 34 عامًا، ويجب أن أفكر في جسدي. أريد اللعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة قادمة".

وأردف "لا يعود لي القول إن كنت أفضل حارس مرمى في العالم أم لا، لكنني أعلم أن الكثيرين يعتبرونني واحدا من الأفضل".

وأتم "أعتقد أن الوقت قد حان لتمرير الشعلة إلى جيل جديد، اللاعبون الجدد جاهزون".

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة والتي تضم كل من: "مصر، ونيوزيلندا، وإيران".

منتخب بلجيكا منتخب مصر تيبو كورتوا كأس العالم
نرشح لكم
التشكيل - لاعب مختلط العرق على دكة كوريا الجنوبية.. وثنائي سلافيا يقود التشيك كأس العالم - مدرب كندا يعلن غياب ديفيز عن لقاء البوسنة كأس العالم - الإصابة تتسبب في استبعاد لاعب وسط هايتي وانضمام مدافع عوضا عنه كأس العالم - ويليامز يفسر سبب خسارة جنوب إفريقيا أمام المكسيك فنيا كأس العالم - أجيري يكشف كيف سيعوض طرد مونتيس أمام كوريا الجنوبية كأس العالم - فيدالجو: كان هناك ضغط لضرورة تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا استبعاد إندو من قائمة اليابان في كأس العالم.. واعتزاله اللعب دوليا كينيونيس: سعيد بأول أهدافي في كأس العالم
أخر الأخبار
التشكيل - لاعب مختلط العرق على دكة كوريا الجنوبية.. وثنائي سلافيا يقود التشيك 12 دقيقة | في المونديال
موندو تكشف مدة تعاقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - مدرب كندا يعلن غياب ديفيز عن لقاء البوسنة 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الإصابة تتسبب في استبعاد لاعب وسط هايتي وانضمام مدافع عوضا عنه ساعة | في المونديال
كأس العالم - ويليامز يفسر سبب خسارة جنوب إفريقيا أمام المكسيك فنيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - أجيري يكشف كيف سيعوض طرد مونتيس أمام كوريا الجنوبية ساعة | في المونديال
كأس العالم - فيدالجو: كان هناك ضغط لضرورة تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا 2 ساعة | في المونديال
استبعاد إندو من قائمة اليابان في كأس العالم.. واعتزاله اللعب دوليا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530728/كأس-العالم-كورتوا-أتمنى-تكرار-سيناريو-باريس-أمام-صلاح-وعلينا-الحذر-من-منتخب-مصر