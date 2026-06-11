كأس العالم - كورتوا: أتمنى تكرار سيناريو باريس أمام صلاح.. وعلينا الحذر من منتخب مصر

كشف تيبو كورتوا حارس بلجيكا عن جاهزيته لمواجهة منتخب مصر والذي حذر كثيرا من المرتدات التي تشكل نقطة قوة كبيرة.

ويستعد منتخب بلجيكا لافتتاح مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب مصر الإثنين المقبل.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي عن مواجهة مصر: "علينا أن نكون حذرين من التحولات السريعة لمنتخب مصر، فهم فريق منظم ويجيد الهجمات المرتدة، وقد يسببون لنا مشكلات".

وأضاف "نركز حاليًا بشكل أساسي على المباراة الأولى ضد مصر".

وأردف "نريد تحقيق بداية قوية. صحيح أننا فزنا في المباراة الأولى في كأس العالم بقطر، لكننا خرجنا من البطولة مبكرًا، وهذا ليس حاسمًا. مع ذلك، نريد الفوز على مصر، خصمنا الأقوى".

وعن محمد صلاح قال: "صلاح شخص ولاعب رائع وصديق جيد، لعبنا معا وتواجهنا كثيرا، وهو لاعب كبير ومهم جدا لمنتخب مصر إلى جانب مرموش".

وأكمل "آمل أن يكون الأمر مشابها بعض الشيء لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما فزت عليه في باريس، سأكون سعيدا بالطبع".

وكان كورتوا قد فاز على صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في مباراة جمعت ريال مدريد مع ليفربول، كما تزاملا في تشيلسي الإنجليزي.

وعن مسيرته قال: "من الممكن أن تكون هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، ومن الطبيعي أن أفكر في وداع المنتخب".

وواصل "لا أعلم إن كان هذا هو الوقت المناسب للحديث عن الأمر، لكن هناك احتمالات أكبر بألا أستمر مع المنتخب بعد كأس العالم. عمري 34 عامًا، ويجب أن أفكر في جسدي. أريد اللعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة قادمة".

وأردف "لا يعود لي القول إن كنت أفضل حارس مرمى في العالم أم لا، لكنني أعلم أن الكثيرين يعتبرونني واحدا من الأفضل".

وأتم "أعتقد أن الوقت قد حان لتمرير الشعلة إلى جيل جديد، اللاعبون الجدد جاهزون".

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة والتي تضم كل من: "مصر، ونيوزيلندا، وإيران".