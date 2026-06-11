للمرة الأولى في التاريخ.. لاعب من الدوري السعودي يفتتح أهداف كأس العالم

سجل جوليان كينيونيس جناح المكسيك أول هدف رسمي في كأس العالم 2026، ليكتب اسمه في سجلات البطولة ويمنح منتخبه بداية مثالية في مشوار المونديال.

وجاء الهدف في مواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، التي افتتحت البطولة على ملعبها وسط أجواء احتفالية كروية كبيرة، لتنطلق نسخة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معًا.

وجاء الهدف في الدقيقة 9 بعدما قام إريك ليرا بالضغط على مدافع جنوب إفريقيا واستخلص الكرة ومررها لجوليان ليضعها في شباك جنوب إفريقيا مفتتحا التسجيل مبكرا في افتتاح كأس العالم.

وللمرة الأولى يفتتح لاعب من الدوري السعودي أهداف كأس العالم، حيث يشارك جوليان مع القادسية السعودي.

وسجل جوليان الهدف الأسرع في مباراة افتتاح كأس العالم منذ نسخة 2006، ليكرر إنجاز فيليب لام لاعب ألمانيا الذي سجل بعد 6 دقائق، وذلك مع أول تسديدة له في أول مشاركة مونديالية في مسيرته.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لمنتخب المكسيك في المباراة الافتتاحية، حيث شارك المنتخب من قبل في 5 مباريات افتتاحية لكنه لم ينجح في التسجيل أولا.