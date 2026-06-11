للمرة الأولى في التاريخ.. لاعب من الدوري السعودي يفتتح أهداف كأس العالم

الخميس، 11 يونيو 2026 - 22:28

كتب : عبد الرحمن شريف

منتخب المكسيك

سجل جوليان كينيونيس جناح المكسيك أول هدف رسمي في كأس العالم 2026، ليكتب اسمه في سجلات البطولة ويمنح منتخبه بداية مثالية في مشوار المونديال.

وجاء الهدف في مواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، التي افتتحت البطولة على ملعبها وسط أجواء احتفالية كروية كبيرة، لتنطلق نسخة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معًا.

وجاء الهدف في الدقيقة 9 بعدما قام إريك ليرا بالضغط على مدافع جنوب إفريقيا واستخلص الكرة ومررها لجوليان ليضعها في شباك جنوب إفريقيا مفتتحا التسجيل مبكرا في افتتاح كأس العالم.

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وللمرة الأولى يفتتح لاعب من الدوري السعودي أهداف كأس العالم، حيث يشارك جوليان مع القادسية السعودي.

وسجل جوليان الهدف الأسرع في مباراة افتتاح كأس العالم منذ نسخة 2006، ليكرر إنجاز فيليب لام لاعب ألمانيا الذي سجل بعد 6 دقائق، وذلك مع أول تسديدة له في أول مشاركة مونديالية في مسيرته.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لمنتخب المكسيك في المباراة الافتتاحية، حيث شارك المنتخب من قبل في 5 مباريات افتتاحية لكنه لم ينجح في التسجيل أولا.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز.

الهجوم: لايل فوستر - إكرام راينرز.

ويقع كل من المكسيك وجنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي أيضا كوريا الجنوبية، والتشيك.

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