سينسي ينضم لقائمة الأرجنتين في كأس العالم 2026 بديلا لـ باليردي

انضم المدافع ماركوس سينسي إلى قائمة منتخب الأرجنتين المشاركة في كأس العالم 2026، بعد قرار المدرب ليونيل سكالوني باستدعائه لتعويض غياب المصاب ليوناردو باليردي.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى معسكر التانجو في مدينة كانساس بالولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لبدء مشوار البطولة يوم 16 يونيو لمواجهة الجزائر.

ويأتي استدعاء سينسي بعد موسم قوي قدمه مع بورنموث، حيث شارك في 39 مباراة بمختلف البطولات وكان من الركائز الأساسية في الفريق، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى توتنام.

ويُعد سينسي أحد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لصفوف المنتخب لأول مرة عام 2022، وشارك في عدة مباريات ودية منذ ذلك الحين، دون أن يخوض مباريات رسمية، قبل أن يعود لقائمة المونديال الحالية.

وبانضمامه تضم قائمة الأرجنتين ثلاثة مدافعين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، وهم نيكولاس أوتاميندي وليساندرو مارتينيز وسينسي، إلى جانب فاسوندو ميدينا الذي يجيد اللعب في نفس المركز مع اختلاف دوره الخططي.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيرتدي سينسي القميص رقم 2، والذي كان مخصصًا في الأصل لليوناردو باليردي قبل إصابته وغيابه عن البطولة.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

وانضم 17 لاعبا توج بلقب نسخة 2022 في البطولة.