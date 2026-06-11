انتهت في كأس العالم - المكسيك (2)-(0) جنوب إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في افتتاحية مباريات كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخبان المكسيكي والجنوب إفريقي في المجموعة الأولى إلى جانب كوريا الجنوبية، والتشيك.

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نهاية المباراة بفوز المكسيك 2-0.

ق 90+2: بطاقة حمراء ثالثة في المباراة ضد مدافع المكسيك سيسار مونتيس بعد عرقلة خوليسو موداو أثناء مروره بالكرة تجاه المرمى.

ق 84: بطاقة حمراء للاعب جنوب إفريقيا زواني الذي حل بديلا في الدقيقة 62.

ق 82: عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو للتأكد من وجود بطاقة للاعب جنوب إفريقيبا بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

ق 79: تبديل للمكسيك بخروج خوليان كينيونيس صاحب الهدف الأول ونزول أليكسيس فيجا.

ق 76: تبديلان للمكسيك بخروج ليرا وراؤول خيمينيز ونزول إيتسون ألفاريز وجونزاليس، وتبديلان لجنوب إفريقيا بخروج موديبا وراينيس ونزول أبوليس وماكوجوبا.

ق 74: بطاقة صفراء لـ نكوسيناثي سيبيسي بعد تدخل قوي ضد لاعب المكسيك في الدقيقة 47.

ق 67: جوووووول راؤول خيمينيز يسجل الهدف الثاني للمكسيك برأسية رائعة في الشباك.

ق 66: تبديلان في تشكيل المكسيك بخروج فيدالجو وبراين جوتييريس ونزول شافيز ومورا

ق 62: زواني بدلا من جايدن آدامز في ثاني تبديلات جنوب إفريقيا

ق 56: خروج فوستر ونزول مباثا في أول تبديلات جنوب إفريقيا

ق 49: بطاقة حمراء للاعب جنوب إفريقيا سميسو سيثولي بعد عرقلة لاعب المكسيك براين جوتييريس أثناء انفراده بالمرمى

ق 47: محاولة من خوليان كينيونيس بالتسديد من بعيد لإسقاطها في الشباك ولكن الحارس ويليامز تصدى لها.

بداية السوط الثاني

استراحة.. نهاية الشوط الأول بتقدم المكسيك 1-0

ق 90+4: فرصة خطيرة للمكسيك داخل منطقة الجزاء سددها خيسيوس جاياردو ولكن مرت ضعيفة بجوار القائم

ق 45: تسديدة قوية من مبوكازي لاعب جنوب إفريقيا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس المكسيكي.

ق 42: القائم يمنع الهدف الثاني بعد تسديدة من خوليان كينيونيس من داخل منطقة الجزاء.

ق 41: ويليامز يواصل التألق ويتصدى لفرصة خطيرة بعد كرة عرضية حاول خيمينيز متابعتها وكادت أن تخادع الحارس وتسكن الشباك ولكن تألق وأبعدها

ق 35: ويليامز حارس جنوب إفريقيا يتألق ويتصدى لكرة عرضية من روبرتو ألفارادو ليمنع فرصة هدف محقق.

ق 30: تدخل دفاع جنوب إفريقيا ليمنع فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة من راؤول خيمينيز.

ق 25: استراحة مياه لمدة 3 دقائق

ق 17: بطاقة صفراء ضد موكوينا لاعب جنوب إفريقيا بعد تدخل قوي ضد فيدالجو لاعب المكسيك

ق 9: جوووووول الأول للمكسيك عن طريق خوليان كينيونيس بعد خطأ قاتل من دفاع جنوب إفريقيا.

ق 5: ويليامز حارس جنوب إفريقيا ويتصدى لتسديدة راؤول خيمينيز القوية لتتحول الكرة إلى ركنية.

انطلاق المباراة