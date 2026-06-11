مباشر كأس العالم - المكسيك (1)-(0) جنوب إفريقيا.. استراحة مياه بعد 25 دقيقة
الخميس، 11 يونيو 2026 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في افتتاحية مباريات كأس العالم 2026.
ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويتواجد المنتخبان المكسيكي والجنوب إفريقي في المجموعة الأولى إلى جانب كوريا الجنوبية، والتشيك.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بـ الضغط هنا
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ق 25: استراحة مياه لمدة 3 دقائق
ق 17: بطاقة صفراء ضد موكوينا لاعب جنوب إفريقيا بعد تدخل قوي ضد فيدالجو لاعب المكسيك
ق 9: جوووووول الأول للمكسيك عن طريق خوليان كينيونيس بعد خطأ قاتل من دفاع جنوب إفريقيا.
ق 5: ويليامز حارس جنوب إفريقيا ويتصدى لتسديدة راؤول خيمينيز القوية لتتحول الكرة إلى ركنية.
انطلاق المباراة
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