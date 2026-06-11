شاكيرا وسلمى حايك ودخول أعلام الدول المشاركة.. لقطات من افتتاح كأس العالم 2026

أقيم حفل افتتاح كأس العالم 2026، على ملعب بانورتي "أزتيكا سابقا" في العاصمة المكسيكية.

وشهد حفل الافتتاح عروض بهلوانية متنوعة، وكذلك تواجد فريق مانا" المكسيكي ليقدم رقصات على أنغام الموسيقى.

وفي ختام الحفل تواجد المغنية الكولومبية شاكيرا، إلى جانب المغني النيجيري بورنا بوي.

وقدم الثنائي أغنية "داي داي" في حفل الافتتاح.

واختتم حفل الافتتاح بإطلاق ألعاب نارية في سماء الملعب.

وقدمت شاكيرا أغنية الافتتاح في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، والتي شهدت أيضا مواجهة البافانا بافانا أمام المكسيك في المباراة الافتتاحية.

ويشهد انطلاقة مونديال 2026، تكرار لنفس المواجهة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

كما قدمت المكسيكية سلمى حايك فقرة أخرى، لتقديم الدول المشاركة في المونديال.

وأقيمت مراسم دخول أعلام الدول الـ 48 المشاركة في كأس العالم وسط احتفالات رسمية.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، إلى أن الأغنية تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي بنهاية البطولة لتوفير فرص التعليم الجيد وممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم.

كما أعلن فيفا أن شاكيرا ستشارك في تقديم عرض ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم يوم الأحد 19 يوليو.

ويقام كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

ويستمر كأس العالم خلال الفترة من اليوم 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.