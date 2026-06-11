الزمالك يتلقى دعوة من الإفريقي التونسي لإقامة وديتين احتفالا بالتتويج بالدوري

تلقى نادي الزمالك دعوة رسمية من نادي الإفريقي التونسي لخوض مباراتين وديتين احتفاليتين بين الفريقين.

وكشف المركز الإعلامي لنادي الزمالك، عن تلقيه الدعوة بمناسبة تتويج كل من الزمالك والإفريقي بلقبي الدوري المحلي خلال الموسم المنقضي.

وتضمنت الدعوة تهنئة مجلس إدارة النادي الأفريقي إلى مجلس إدارة الزمالك، بالتتويج بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026، إلى جانب اقتراح إقامة مباراتين وديتين بين الفريقين في أجواء احتفالية.

وهنأ حسين لبيب رئيس الزمالك، محسن الطرابلسي رئيس نادي الإفريقي بمناسبة تتويج فريقه بلقب الدوري التونسي في الفترة الماضية.

وتضمنت الدعوة إقامة المباراة الأولى في تونس خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، على أن تُقام المباراة الثانية في مصر في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقًا بما يتناسب مع ارتباطات الناديين، بحسب المركز الإعلامي للزمالك.

وتدرس إدارة الزمالك الدعوة في الوقت الحالي بالتنسيق مع إدارة الكرة من أجل تقييم الأمر من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض المباراتين الوديتين.

وحقق الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه الموسم الماضي.

وحقق الإفريقي لقب الدوري التونسي للمرة الـ 14 في تاريخه والأولى منذ 11 عاما.