خبر في الجول - تحليل منشطات جديد لمنتخب مصر قبل كأس العالم

الخميس، 11 يونيو 2026 - 18:26

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

أجرى لاعبو منتخب مصر تحليلا للمنشطات في مدينة سبوكين قبل انطلاق كأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تواجد، اليوم الخميس، في مقر إقامة المنتخب المصري.

ومن المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - محاضرة للاعبي منتخب مصر لشرح التعديلات التحكيمية الجديدة كأس العالم - بينهم مصر.. 8 منتخبات تبحث عن الفوز الأول بعد مشاركة سابقة على الأقل ثنائي في التعليق.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

وتعد تلك الزيارة الثانية للوفد الطبي، حيث سبق وأن تواجد قبل يومين.

وقام وقتها الوفد الطبي بالحصول على عينة من لاعبين من المنتخب المصري، في إجراء طبيعي يطبق على كافة المنتخبات المشاركة في المونديال.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

منتخب مصر كأس العالم تحليل منشطات
نرشح لكم
ساليبا: الانضمام الأول للمنتخب دائما يكون مميزا.. وثقة المدرب سبب استمراري متحف كأس العالم - "تريوندا" الكرة الرسمية لمونديال 2026 خبر في الجول - محاضرة للاعبي منتخب مصر لشرح التعديلات التحكيمية الجديدة كأس العالم - مجموعة وحيدة لم يسبق لأي منتخب مواجهة منافسه ولو وديا بعد حرمانه من كأس العالم.. الصومالي عمر أرتان يدير السوبر الأوروبي كأس العالم - تتخطى البرازيل.. المكسيك تصبح الأكثر مشاركة في مباريات الافتتاح نصير مزراوي يسابق الزمن للحاق بمواجهة البرازيل تقرير: نيمار يغيب أمام المغرب
أخر الأخبار
ساليبا: الانضمام الأول للمنتخب دائما يكون مميزا.. وثقة المدرب سبب استمراري 2 دقيقة | في المونديال
متحف كأس العالم - "تريوندا" الكرة الرسمية لمونديال 2026 9 دقيقة | في المونديال
موندو ديبورتيفو: اهتمام إيطالي بروجيري وأتلتيكو لا يفكر في البيع إلا بشرط 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحليل منشطات جديد لمنتخب مصر قبل كأس العالم 54 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - محاضرة للاعبي منتخب مصر لشرح التعديلات التحكيمية الجديدة 56 دقيقة | في المونديال
كوريري ديلو سبورت: إعادة هيكلة منتظرة في الملف الإداري بـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
لعبة تفاعلية - شجع فريقك في كأس العالم واختبر دقة تصويباتك ساعة | ركن الألعاب
كأس العالم - مجموعة وحيدة لم يسبق لأي منتخب مواجهة منافسه ولو وديا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530709/خبر-في-الجول-تحليل-منشطات-جديد-لمنتخب-مصر-قبل-كأس-العالم