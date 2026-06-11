خبر في الجول - تحليل منشطات جديد لمنتخب مصر قبل كأس العالم

أجرى لاعبو منتخب مصر تحليلا للمنشطات في مدينة سبوكين قبل انطلاق كأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تواجد، اليوم الخميس، في مقر إقامة المنتخب المصري.

ومن المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل وخلال البطولة.

وتعد تلك الزيارة الثانية للوفد الطبي، حيث سبق وأن تواجد قبل يومين.

وقام وقتها الوفد الطبي بالحصول على عينة من لاعبين من المنتخب المصري، في إجراء طبيعي يطبق على كافة المنتخبات المشاركة في المونديال.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.