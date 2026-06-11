كأس العالم - مجموعة وحيدة لم يسبق لأي منتخب مواجهة منافسه ولو وديا

الخميس، 11 يونيو 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

كأس العالم

تنطلق منافسات كأس العالم 2026 مساء اليوم الخميس بمواجهة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وهي إعادة لافتتاح كأس العالم 2010 والذي أقيم في جنوب إفريقيا.

وتقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من اليوم الخميس 11 يونيو وحتى فجر 28 من الشهر نفسه.

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ويشهد دور المجموعات 27 مباراة من أصل 72 لمواجهة أولى تاريخية بين المنتخبين.

وتعتبر المجموعة 11 بالبطولة هي الوحيدة التي لم يسبق لأي منتخب فيها مواجهة منافسه من قبل.

وتضم المجموعة 11 منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

وتأتي مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

البرتغال × الكونغو الديمقراطية

أوزبكستان × كولومبيا

الجولة الثانية

البرتغال × أوزبكستان

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية

الجولة الثالثة

كولومبيا × البرتغال

الكونغو الديمقراطية × أوزبكستان

كأس العالم مجموعة وحيدة
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